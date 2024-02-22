新北測無空汙戴奧辛 蔣萬安：最快速度公布北市檢測結果

新北深坑大火濃煙惡臭引發民怨，外界也關注雙北的通報機制是否太慢？台北市長蔣萬安今天受訪表示，會將這一次檢討的機制，透過基北北桃平台來跟各縣市分享；同樣的，四縣市也都會持續強化跟各縣市之間溝通與聯繫。

由於這次新北市府已經表示空氣品質的氟化氫檢測是零，也沒有戴奧辛，媒體問蔣，為何還要進行戴奧辛的檢驗、要一周時間等報告？蔣萬安說，新北環保局說檢測是沒有，但為了慎重起見，北市府一樣採集，找到專業的合作機構，然後進行相關的檢測。

至於氟化氫，蔣說，環保局也即刻做了相關檢測，不管是實際到現場、到下風處，還有不只空氣，相關的水體檢測，目前氟化氫是檢測出零。但大家另外關心戴奧辛的部分，他已經要求環保局以最快速度將檢測的結果來公布向大家說明清楚。

媒體也追問惡臭是否沒有一個指標？蔣表示，所以在整個通報機制上面，他要求各局處全面檢討這一次的SOP，包括哪一個環節沒有處理好，會徹底檢討，也提出了改進的方案，同樣的也會針對未來檢測的項目、標準、方法來進行改進。