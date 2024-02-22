深坑大火惡臭應變慢 蔣萬安坦言市政螺絲鬆了

深坑大火惡臭瀰漫雙北，除雙北市府聯繫、處置有狀況，爆發的民怨指向台北市府通報、應變慢半拍，民代批市府螺絲掉滿地，要有人負責。市長蔣萬安昨天下午在公安會報中除了說重話「該懲處會懲處」，也指出「昨天第一時間就要做到讓民眾安心，但顯然沒有做到」，細數幾個環節確實螺絲都鬆了，有待檢討。

綠營從北市到立法院民代昨天砲火猛烈，立委吳思瑤說，蔣萬安恐怕已變成「蔣不安」，前晚的火災直到昨天上午才在臉書發文，通知市民戴口罩、關門窗，比起藍綠議員前晚不斷在臉書提醒市民注意還不如。

蔣萬安表示，前晚第一時間就有里長反映民眾聞到臭味，民眾也透過各管道反映，包括一九九九，但里長都沒有得到確切回應，市府的緊急應變通報群組也沒看到相關訊息，而環保局拖到昨天早上才發新聞稿，必須檢討。至於民眾最關心氣體有沒有毒性？蔣詢問環保局長吳盛忠檢測戴奧辛等毒氣的進度？吳表示須連續採廿四小時再分析，檢測最快要一周才有結果。

蔣萬安說，顯然跨局處橫向聯繫也不理想，機制要徹底通盤檢討，區長已掌握里長反映，環保數據沒透過民政系統回報里長群組，向里民說明要戴口罩等注意事項，在第一時間就要做到讓民眾安心，「顯然昨天沒有做到」。

文山區某里長說，以往發生颱風、豪雨等天災，民政局會轉知市府的提醒事項，但這次從環保局、消防局到民政局都很安靜，里民一直來問里長也沒辦法處理，造成大家恐慌。

民政局副局長吳坤宏表示，火災屬於突發狀況，要有環保局的監測數據以及提醒內容，才能轉告里長，民政局須尊重主責機關專業判斷，未來若有類似狀況，會建議主責單位調整作法，減少恐慌。

另外，北市環保局前天派員到文山區周遭十六處地點，以手持式監測儀監測空品，直到昨天才派出功能更強的空品監測車，環保局坦言監測車出動需配置人力、用電等作為，火災突發來不及準備，會檢討強化機動性。

蔣萬安也坦言第一時間未與新北的跨縣市聯繫溝通，這部分須再精進；至於環保局說臭味沒有指標，但蔣說，就算沒指標，也要讓民眾了解整個情況，沒有指標也要解決事情，不能成為藉口，接下來要全盤檢討ＳＯＰ。據了解，蔣萬安昨指示副秘書長張溫德擔任召集人，今天立即召開「通報機制協調會議」，調整相關應變作為。