深坑大火惡臭飄散至雙北 新北：檢測無氟化氫及重金屬反應

深坑大火異味飄散至雙北。新北市環保局今天表示，民眾擔心俗稱「化骨水」的氟化氫污染，經儀器檢測現場及下風處，空氣與水體濃度皆為零；附近溪水快篩，也無重金屬等反應。

新北市深坑大火造成異味飄散至雙北部分地區，新北市環保局長程大維今天表示，火場鄰近相關監測站（木柵及新店空品監測站、深坑微型感測器）PM2.5（細懸浮微粒）、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化硫的數據皆符合標準。

他說，民眾可能仍會聞到異味、引起地方對環境空氣疑慮，環保局將持續監控轄內空氣品質。

針對燃燒後廢棄物將產生「有毒物質」的質疑，程大維表示，民眾最關心的戴奧辛屬於揮發性有機物的一種，其生成條件須在特定溫度、條件及催化物下才可能會生成。

他說，目前事故周遭及下風處的空氣品質監測都正常，揮發性有機物濃度很低，初步排除戴奧辛污染疑慮，呼籲外界切勿道聽塗說，製造民眾恐慌。

另外，新北市環保局下午發布新聞表示，業者及市府相關單位都在於現場清理火災後環境。民眾擔心的氟化氫，也就是俗稱的「化骨水」，經現場及下風處及鄰近水體以儀器檢測，空氣與水體中的濃度皆為零，民眾不必恐慌。

環保局指出，另在雨水排入點下游的景美溪匯流點及新店溪景美溪匯流點採集水樣檢測，經快篩檢驗水質，也沒有重金屬及急毒性反應。