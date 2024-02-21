快訊

漁船翻覆2死 國台辦晚間要求：台方儘快公布真相「嚴懲相關責任人」

高雄玉竹商圈冒大火！疑大量回收物釀禍「燒毀平房」 屋主住院逃過一劫

連兩日開出「27號」！億元大樂透、百萬大紅包開獎 億萬富翁可能就是你

深坑大火惡臭飄散至雙北 新北：檢測無氟化氫及重金屬反應

中央社／ 新北21日電
新北深坑大火引雙北民怨。新北市環保局今天表示，民眾擔心俗稱「化骨水」的氟化氫污染，經儀器檢測現場及下風處，空氣與水體濃度皆為零；附近溪水快篩，也無重金屬等反應。記者李成蔭／攝影
新北深坑大火引雙北民怨。新北市環保局今天表示，民眾擔心俗稱「化骨水」的氟化氫污染，經儀器檢測現場及下風處，空氣與水體濃度皆為零；附近溪水快篩，也無重金屬等反應。記者李成蔭／攝影

深坑大火異味飄散至雙北。新北市環保局今天表示，民眾擔心俗稱「化骨水」的氟化氫污染，經儀器檢測現場及下風處，空氣與水體濃度皆為零；附近溪水快篩，也無重金屬等反應。

新北市深坑大火造成異味飄散至雙北部分地區，新北市環保局長程大維今天表示，火場鄰近相關監測站（木柵及新店空品監測站、深坑微型感測器）PM2.5（細懸浮微粒）、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化硫的數據皆符合標準。

他說，民眾可能仍會聞到異味、引起地方對環境空氣疑慮，環保局將持續監控轄內空氣品質

針對燃燒後廢棄物將產生「有毒物質」的質疑，程大維表示，民眾最關心的戴奧辛屬於揮發性有機物的一種，其生成條件須在特定溫度、條件及催化物下才可能會生成。

他說，目前事故周遭及下風處的空氣品質監測都正常，揮發性有機物濃度很低，初步排除戴奧辛污染疑慮，呼籲外界切勿道聽塗說，製造民眾恐慌。

另外，新北市環保局下午發布新聞表示，業者及市府相關單位都在於現場清理火災後環境。民眾擔心的氟化氫，也就是俗稱的「化骨水」，經現場及下風處及鄰近水體以儀器檢測，空氣與水體中的濃度皆為零，民眾不必恐慌。

環保局指出，另在雨水排入點下游的景美溪匯流點及新店溪景美溪匯流點採集水樣檢測，經快篩檢驗水質，也沒有重金屬及急毒性反應。

廢棄物 戴奧辛 深坑 火災 環保局長 空氣品質

延伸閱讀

深坑大火飄異味引發民怨 民眾黨立委這麼說

深坑火災異味飄散遭疑戴奧辛 北市環局：採樣檢測最快1周出爐

批深坑大火雙北無作為 議會民進黨團籲公布檢測數據

深坑大火惡臭瀰漫是否具毒性？ 環保局檢討：最快一周有結果

相關新聞

獨／有機制沒落實！深坑大火惡臭惹民怨 蔣萬安指示明召開通報機制

新北深坑大火濃煙惡臭引發民怨灌爆雙北市長臉書。台北市長蔣萬安今天在公安會報重話「該懲處就會懲處」外，據了解，蔣萬安也已經...

深坑大火雙北慢半拍惹民怨 學者讚台中作法可當範本

新北深坑一家鋰電池工廠前天發生大火，火勢控制後濃煙及惡臭瀰漫雙北引發民怨，陽明交大土木系副教授、台灣防災產業協會監事單信...

深坑火災氣體有毒？醫師籲外出戴口罩 出現4症狀儘速赴急診

深坑大火惡臭瀰漫雙北，民眾憂心氣體是否有毒，而政府毒氣檢測最快要一周時間才有結果。馬偕醫院急診醫學部主治醫師陳則豪表示，...

深坑大火飄異味引發民怨 民眾黨立委這麼說

昨天深坑大火引發空汙，刺鼻異味擴散雙北，民進黨立委吳思瑤今批台北市長蔣萬安「慢Ｎ拍」，民眾黨立委黃珊珊指出，相關單位雖稱...

深坑電子廠引雙北空汙惹怨 林岱樺籲調整細胞簡訊標準

深坑電子廠昨天發生大火，刺鼻異味擴散雙北，空汙引發民怨。民進黨立委林岱樺表示，深坑電子廠大火後，新北市和台北市許多地方都...

深坑大火新北召開專家會議 建議戴N95口罩

新北市深坑工廠大火雖然已在昨日傍晚撲滅，但濃煙及惡臭瀰漫雙北，引發民怨。新北衛生局指出，今已召開專家會議，專家建議可帶N...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。