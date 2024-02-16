觀察站／兩岸關係翻船 賴清德上任前大考驗

大年初五國運籤才剛預告「龍虎相爭，黃金變成鐵」，沒想到一語成讖。一艘大陸漁船翻覆意外已演變成兩岸政治事件，兩岸緊繃關係猶如箭在弦上、一觸即發，國安團隊若無法即時滅火，無疑是民進黨總統當選人賴清德五二○上任前的最大考驗。

金門漁權牽動敏感的兩岸關係，雙方過招一來一往可能變成龍虎相鬥。春節前，民進黨政府突襲式宣布停招赴陸旅行團，理由是中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變Ｍ５０３等航路運行方式，禁赴陸旅行團動作被部分對岸網友視為挑釁舉動。

大陸漁船翻覆意外再度讓兩岸鷹派網友理智線斷線，大陸國台辦發言人朱鳳蓮前天說，對春節期間發生這樣嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。我陸委會主委邱太三昨天表示，「整個球是在對岸」，問題是，台灣若頻頻做球，難保對岸不會殺球。

兩岸關係若穩定，就算有點枝枝節節，也會有一定的處理默契，不至於擦槍走火；但兩岸若缺乏互信，甚至充滿敵意，任何一點小摩擦都可能被無限放大，加上兩邊網友敲鑼打鼓、喊打喊殺，一不謹慎就拳腳相向。美中台原本是穩定平衡的大三角關係，但美國正忙於總統大選，自顧不暇，北京、台北官方管道失聯，兩岸若爆發衝突，美中台將陷入失衡的危險狀態。

賴清德五二○上任前，北京已不斷對「台獨金孫」下馬威。一月十五日諾魯閃電斷交，台灣僅剩十二個邦交國，其他友邦也岌岌可危；蔡政府近八年斷交十國，瓜地馬拉也考慮和中國大陸發展正式經貿關係，從斷訊、斷交、斷遊，台灣若不想如同索馬利蘭一樣成為國際孤兒，賴清德必須化危機為轉機，不能流於意氣之爭。

兩岸雖偶有釋出善意，卻抵不過彼此敵意。不只斷交危機，Ｍ５０３航路改變、ＥＣＦＡ走向「清零」、農漁產品赴陸受阻、大陸刻意降低層級出席台北燈節等事件；蔡總統執政末期，兩岸關係早已無法「維持現狀」，如果鬥雞上身，只是把爛攤子留給賴清德。