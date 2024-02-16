聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／兩岸關係翻船 賴清德上任前大考驗

聯合報／ 本報記者林政忠蔡家蓁
大陸漁船翻覆意外讓緊繃的兩岸關係一觸即發，若無法即時滅火，無疑是民進黨總統當選人賴清德上任前的最大考驗。歐新社
大陸漁船翻覆意外讓緊繃的兩岸關係一觸即發，若無法即時滅火，無疑是民進黨總統當選人賴清德上任前的最大考驗。歐新社

大年初五國運籤才剛預告「龍虎相爭，黃金變成鐵」，沒想到一語成讖。一艘大陸漁船翻覆意外已演變成兩岸政治事件，兩岸緊繃關係猶如箭在弦上、一觸即發，國安團隊若無法即時滅火，無疑是民進黨總統當選人賴清德五二○上任前的最大考驗。

金門漁權牽動敏感的兩岸關係，雙方過招一來一往可能變成龍虎相鬥。春節前，民進黨政府突襲式宣布停招赴陸旅行團，理由是中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變Ｍ５０３等航路運行方式，禁赴陸旅行團動作被部分對岸網友視為挑釁舉動。

大陸漁船翻覆意外再度讓兩岸鷹派網友理智線斷線，大陸國台辦發言人朱鳳蓮前天說，對春節期間發生這樣嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。我陸委會主委邱太三昨天表示，「整個球是在對岸」，問題是，台灣若頻頻做球，難保對岸不會殺球。

兩岸關係若穩定，就算有點枝枝節節，也會有一定的處理默契，不至於擦槍走火；但兩岸若缺乏互信，甚至充滿敵意，任何一點小摩擦都可能被無限放大，加上兩邊網友敲鑼打鼓、喊打喊殺，一不謹慎就拳腳相向。美中台原本是穩定平衡的大三角關係，但美國正忙於總統大選，自顧不暇，北京、台北官方管道失聯，兩岸若爆發衝突，美中台將陷入失衡的危險狀態。

賴清德五二○上任前，北京已不斷對「台獨金孫」下馬威。一月十五日諾魯閃電斷交，台灣僅剩十二個邦交國，其他友邦也岌岌可危；蔡政府近八年斷交十國，瓜地馬拉也考慮和中國大陸發展正式經貿關係，從斷訊、斷交、斷遊，台灣若不想如同索馬利蘭一樣成為國際孤兒，賴清德必須化危機為轉機，不能流於意氣之爭。

兩岸雖偶有釋出善意，卻抵不過彼此敵意。不只斷交危機，Ｍ５０３航路改變、ＥＣＦＡ走向「清零」、農漁產品赴陸受阻、大陸刻意降低層級出席台北燈節等事件；蔡總統執政末期，兩岸關係早已無法「維持現狀」，如果鬥雞上身，只是把爛攤子留給賴清德。

台獨 國台辦 斷交 旅行團 朱鳳蓮 索馬利蘭 賴清德 邦交國 邱太三 陸委會

延伸閱讀

批綠放生赴陸台客 陳學聖：賴清德只想顧自己四成選民

賴清德到黨中央發開工紅包 裡面裝1000元

傳美議員蓋拉格將訪台 綠委：朝野一致對外打拚

總統府員工拿春聯索簽名 蔡英文笑稱：不要拿去拍賣

相關新聞

陸船事件衝擊兩岸 金門憂大陸不認禁、限制水域線

一艘陸籍快艇前天在金門海域因躲避台灣海巡隊查緝翻覆釀二死，事件延燒成兩岸政治事件，地方擔心大陸翻臉不承認金廈間的「禁、限...

觀察站／兩岸關係翻船 賴清德上任前大考驗

大年初五國運籤才剛預告「龍虎相爭，黃金變成鐵」，沒想到一語成讖。一艘大陸漁船翻覆意外已演變成兩岸政治事件，兩岸緊繃關係猶...

高孔廉：應盡力協商 非升高衝突

對於這起引發兩岸關係再度緊繃的事件，陸委會前副主委、海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）會長高孔廉受訪坦言，這是一個不幸的...

大陸漁船拒檢翻覆釀2死 學者指類似事件常發生：兩岸互罵絕非好現象

大陸大陸漁船14日在金門海域因為越界被我方海巡人員追捕，過程中漁船翻覆導致2位大陸漁民死亡，國台辦發言人朱鳳蓮晚間表示強...

大陸快艇拒檢翻覆釀2死 專家：慎防中共據此支援海峽法律戰

針對中共快艇在金門水域翻覆，導致2名大陸人士喪生的意外事件，國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，中共很可能會利用這次...

我驅離陸漁船2死引關注 漁民盼政府別雙標、對日本也「硬起來」

一艘大陸漁船昨在金門北碇島海域越界捕魚被海巡隊驅離，船上4人落海，其中2人死亡，引起兩岸高度關切；琉球區漁會前總幹事蔡寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。