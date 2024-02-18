觀光署研議修法…旅行業違約裁罰 擬提高最多2倍

富國島丟包案持續延燒，也讓觀光旅遊業的監督管理備受關注。交通部觀光署長周永暉昨表示，已研議修法調高「發展觀光條例」的裁罰額度，最高兩倍，另也研議修法，提高履約保證保險的最低投保金額。觀光署表示，將要求品保協會定期公告旅遊糾紛案件數量前五名的旅行社，提醒旅客慎選旅行社。

周永暉表示，現行甲種旅行社辦理旅客出國及國內旅遊業務，履約保證保險最低投保金額為兩千萬元，如果有加入品保協會者，僅須投保五百萬元，這次年代旅遊則是投保一千萬元，但現在團費都在升高，這個保費額度已經不夠，因此研議修正「旅行業管理規則」第五十三條，調高最低投保金額。

不過周永暉也說，由於調高最低投保金額，會增加業者負擔，因此要調到多高，還要再跟業者及學者討論。

此外，此次年代旅遊爆發爭議，儘管交通部長王國材強調要重罰，但根據現行發展觀光條例第二十九條第一項，每團最高也僅能開罰一萬至五萬元，遭質疑裁罰金額太低。

周永暉坦言，現行「發展觀光條例」一些處分額度確實太低，無法與時俱進，此次也會一併修法，將調高一點二倍至兩倍不等，目前已送觀光署法規委員會，之後經交通部核定，就可送行政院核定，再送到立法院。

周永暉表示，另也會研議提高旅行業資本額規定、推動「觀光基本法」等。觀光署表示，草案最快上半年可出爐。

觀光署表示，鑒於旅行業春節期間發生重大消費爭議案件，將持續強化定期及不定期查核旅行社，並委託公協會辦理旅遊糾紛精進措施及旅行業糾紛處理教育訓練。