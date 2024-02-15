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開工紅包超好用 民俗專家：放這些地方可催旺整年運勢

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
今天各行業開工、開市，命理師提醒，可在開工紅包寫上具體的願望，催旺整年運勢。示意圖／ingimage
今天各行業開工、開市，命理師提醒，可在開工紅包寫上具體的願望，催旺整年運勢。示意圖／ingimage

年假結束，今天第一天上班，傳統上都會有開工紅包，命理師柯柏成說，開工紅包是催旺運氣的好東西，就算沒收到開工紅包也可「自製」，在紅包袋外寫上鼓勵自己的具體願望，放在辦公桌桌墊下、電話機下，甚至放在自己的枕頭套裡，都催旺一整年運氣。

柯柏成說，開工紅包算是開市老闆給員工的吉利，希望員工業績長紅。命理師柯柏成說，部分產業沒有這個習慣也沒關係，可以照樣用這個方法，裡面的現金建議至少過完元宵再取用，空紅包袋可以繼續留置催運，一直到年尾除夕前再回收。

柯柏成說，收到開工紅包後，可以在紅包袋外寫上公司文化精神，或老闆上司激勵格言或鞭策自己的事業格言也都很好。想偷懶的話，只寫上自己名字也行，效果會有些差異。

沒有開工紅包的，選一個喜歡的紅包拿來當開運，例如學生可以在空紅包袋上寫上「學業進步全班前五」、「錄取某學校」等具體一點願望，放在書桌抽屜。

有開工紅包的，將紅包袋放在辦公桌的桌墊下、電話機下也可以。因此法不可招搖，所以在這種很多人往來場所使用的時候，需要完全遮蓋，環境不允許的話放辦公桌抽屜裡也行。

若是上班場所不方便，可放置於家中書桌，或床頭櫃上右前方，如果以上條件都不具備，則將開工紅包放於自己枕頭套裡，也是催旺一整年財運的方法。

春節 農曆過年 龍年

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