名醫「安太座」1讚換10元！一天就破萬讚 他驚呆：速度很嚇人

「安太座」意指安撫太太、讓太太開心，不少人認為「安太座」比「安太歲」更重要。ICU醫師陳志金8日在臉書貼出「安太座貼文」，只要搜集一個讚就換十元，目前已經累積一萬個讚，也就是十萬元，他笑稱「速度有點嚇人」，該活動到初二截止，他也歡迎大家按讚分享該文。

陳志金在臉書粉專「ICU醫師陳志金」貼文表示，雖然每年都要包紅包，但還是要照慣例發布「安太座」貼文，每個讚換十元，還可以多與網友互動、多點歡樂，他的老婆也會多一點期待。

陳志金說，「我覺得很好！今年我要趁大家不注意的時候，提早開跑！一樣到年初二晚結束，有緣就來按讚、分享」，他也補充聲明，「本人辦此活動是完全出於自願，和低氣溫無關」。

目前該篇貼文已經累積一萬個讚，也就是可換十萬元，陳志金在留言區補充，「小時候很期待過年，因為有紅包、新衣、新鞋、還有好多平日吃不到的食物，母親離世以後，30幾年來，就不那麼喜歡過年了！最近幾年因為有安太座活動，又讓過年多了一點點樂趣」。

陳志金觀察貼文讚數也嚇到，直呼「8分鐘1000個讚，這速度有點嚇人」、「17分鐘2000！臉書的演算法是有在鼓勵安太座嗎？」、「31分鐘3000個讚！時候不早了，大家早點睡喔」、「53分鐘4000讚？！」、「快6000了，大家可以睡了，希望明天醒來，差不多就6千多一點就好」、「一覺醒來，8500了」。

其他網友紛紛留言「看起來這個安太座活動，大家玩的很開心。阿金醫師國庫充裕，大家放心，太座更開心」、「起床了！伸個懶腰，該做做手指運動了」、「剛剛滑到其他人的，想說怎麼還沒看到阿金醫師的，現在看到了」、「來按讚了，第一天衝上萬，加油」、「這邊沒開美金？」、「外面又濕又冷快來聲援阿金醫師」。