十二生肖除夕財運曝！屬兔、屬猴買彩券中獎機率高 他恐過度花費
今天是一年一度的除夕，許多人都會與家人打麻將、玩牌，或是買彩券與樂透，小賭怡情，命理師小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分析十二生肖今日的財運，其中屬牛有偏財運，屬兔、屬猴適合買彩券，屬龍則是紅包禮券會持續入袋，屬鼠則要注意控管支出，避免年菜過度花費。
生肖鼠：
適度控管消費支出，避免年菜過度花費。
生肖牛：
為過年花費支出多，但偏財運旺收入多。
生肖虎：
勤儉節約控制預算，外出偶遇朋友請客。
生肖兔：
偏財旺適合買彩券，大獎小獎獲利滿滿。
生肖龍：
偏財收入機會增多，紅包禮券持續入袋。
生肖蛇：
洽談合作生財愉快，計畫穩定不易波動。
生肖馬：
小額投資獲利穩固，今日名利雙收有望。
生肖羊：
線上投資理財獲利，兼差多賺財富入袋。
生肖猴：
財富浮現貴人相助，摸彩券中獎機會多。
生肖雞：
新的副業工作機會，趁年節大賺打工財。
生肖狗：
偏財運不賴，但需理性控管支出。
生肖豬：
福神財神都來祝福，購買商品優惠不斷。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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