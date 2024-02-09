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除夕到初九都有！過年「這3天」要拜天公 時間、流程報你知 誤觸8禁忌恐衰整年

除夕圍爐眉角多 長輩勿戰尷尬話題、晚輩要同理兼有禮

十二生肖除夕財運曝！屬兔、屬猴買彩券中獎機率高 他恐過度花費

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師分析十二生肖除夕財運。聯合報系資料照
命理師分析十二生肖除夕財運。聯合報系資料照

今天是一年一度的除夕，許多人都會與家人打麻將、玩牌，或是買彩券與樂透，小賭怡情，命理師小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分析十二生肖今日的財運，其中屬牛有偏財運，屬兔、屬猴適合買彩券，屬龍則是紅包禮券會持續入袋，屬鼠則要注意控管支出，避免年菜過度花費。

生肖鼠：

適度控管消費支出，避免年菜過度花費。

生肖牛：

為過年花費支出多，但偏財運旺收入多。

生肖虎：

勤儉節約控制預算，外出偶遇朋友請客。

生肖兔：

偏財旺適合買彩券，大獎小獎獲利滿滿。

生肖龍：

偏財收入機會增多，紅包禮券持續入袋。

生肖蛇：

洽談合作生財愉快，計畫穩定不易波動。

生肖馬：

小額投資獲利穩固，今日名利雙收有望。

生肖羊：

線上投資理財獲利，兼差多賺財富入袋。

生肖猴：

財富浮現貴人相助，摸彩券中獎機會多。

生肖雞：

新的副業工作機會，趁年節大賺打工財。

生肖狗：

偏財運不賴，但需理性控管支出。

生肖豬：

福神財神都來祝福，購買商品優惠不斷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 春節 生肖 農曆過年 龍年

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