十二生肖除夕財運曝！屬兔、屬猴買彩券中獎機率高 他恐過度花費

天公，又稱玉皇上帝、天公伯、上帝、老天爺，是漢人信仰中位階最高的天神，也是上天的代表。天公最早起源自上古時期人們對大自然、對「天」的敬畏，因而想像創造出多路眾家神明，並認為各路神明的背後會有一位神明領頭主事、支配萬物。現今各大廟宇皆設有天公爐，代表先敬天，後敬神，可見地位之崇高。

2024-02-09 09:30