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冷氣團拜年「3區濕冷」非常有感！一表看完過年天氣變化

別再說龍年行大運！他急問龍年吉祥話 網曝創意諧音梗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，公司在過年前約聚餐，一定會有一人說一句吉祥話的環節，好奇有沒有「震驚世界」的龍年吉祥話？示意圖／ingimage
一名網友分享，公司在過年前約聚餐，一定會有一人說一句吉祥話的環節，好奇有沒有「震驚世界」的龍年吉祥話？示意圖／ingimage

農曆春節即將到來！新的一年除了拜訪客戶、送禮，或祝福主管、同事、親朋好友，多少都會講幾句龍年吉祥話，除了說新年快樂、恭喜發財、龍年行大運，還有什麼「龍年吉祥話」呢？近日，一名網友分享，公司在過年前約聚餐，一定會有一人說一句吉祥話的環節，好奇有沒有「震驚世界」的龍年吉祥話？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「急！有沒有特別的龍年吉祥話！」為題，指出自己公司說要在過年前聚餐，想必一定要一人講一句吉祥話討個吉利，好奇發問大家「有沒有什麼一講出來，能震驚世界的龍年吉祥話」？

貼文一出後，不少網友相當有創意，紛紛回應「我喜歡，龍馬精神」、「龍time no see」、「今天看到銀行line訊息的『龍泰龍喜』覺得不錯」、「與龍共舞」、「龍泰諾喜(Long time no see)」、「祝他龍が如く，然後比6的手勢」。

不過，也有網友愛玩諧音梗，紛紛表示「龍乎哩啦」、「龍系賀啦」、「打A龍賣造」、「龍齁哩」、「砲聲龍龍」、「恐龍抗狼」、「龍爪吼哩」、「龍吼哩送」、「龍來車拚」、「龍初萊貢」、「龍叫foodpanda送~~~」、「龍喜利啦」。

春節 農曆過年 龍年

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