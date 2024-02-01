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春節6大賣場營業時間一次看！ 好市多「這天」公休

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多（Costco）。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

農曆新年即將到來，不少賣場為了因應春節連假，讓員工也能與家人吃團圓飯，將會調整營業時間。

好市多 Costco

除夕（9日）：09:00～18:00
初一（10日）：休息一天
初二（11日）：10:00～21:30 （恢復正常營業時間）

好市多春節營業時間。圖／擷自「台灣好市多」
好市多春節營業時間。圖／擷自「台灣好市多」

全聯

除夕（9日）：營業至17:00
初一（10日）～初三（12日）：營業至21:00
初四（13日）：營業至17:00
初五（14日）：恢復正常營業時間

全聯春節營業時間。圖／擷自「全聯」
全聯春節營業時間。圖／擷自「全聯」

家樂福

除夕（9日）：營業至17:00、家速配營業至14:00
初一（10日）：10:00開始營業、家速配14:00開始營業
初二（11日）：正常營業

家樂福春節營業時間。圖／擷自「家樂福」
家樂福春節營業時間。圖／擷自「家樂福」

愛買

除夕（9日）：營業至18:00
初一（10日）～初五（14日）各分店營業時間：
09:00~22:00 楊梅、台南、花蓮
09:00~22:30 復興、景美、永和、桃園、忠孝、三重、南雅
09:30~22:00 豐原
10:00~22:00 基隆
10:00~22:30 新竹、新竹巨城、水湳

愛買春節營業時間。圖／擷自「愛買」
愛買春節營業時間。圖／擷自「愛買」

大潤發

除夕（9日）：營業至17:00
初一（10日）：依照各門市原訂營業時間營業

美廉社

除夕（9日）：07:00～21:00
初一（10日）：08:00～24:00
初二（11日）：恢復正常營業時間
士林光華、淡水大中、三峽大學、公館鶴岡、桃園鎮撫、桃園中山北、平鎮振興、台南關廟店，上述門市的營業時間請見門市公告為主。

美廉社春節營業時間。圖／擷自「美廉社」
美廉社春節營業時間。圖／擷自「美廉社」

春節 農曆過年 龍年

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