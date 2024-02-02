過年宅家看電影！盤點10部全球評價最高的90年代作品 經典必看都在這

在電影史上，這些90年代作品的經典魅力，你一定不能錯過。

一直以來，電影都有種令人著迷的魔力，透過劇情的鋪陳和演員的魅力、人物的刻畫，觀眾往往都能陶醉在那精心設計的場景和空間裡，以一種最獨特的浪漫，超脫現實的想像，它能將觀眾拉入故事的漩渦中，澎湃動人的信念。

在每個人的心中，一定都有屬於自己心目中最完美的電影排行，這些排行有的很主觀、有的很浪漫，而影史上也總是會有歷久彌新的經典，有著至今依然難以超越的完美。

讓我們一起看看由《IMDb》統整、歷史上評價最高的10部90年代電影，這些作品並沒有因為時代的更迭而顯得過時，反而是它發人深省的價值，讓經典電影依然能永垂不朽，綻放最扣人心弦的魔力。

10、《搶救雷恩大兵》（Saving Private Ryan）（1998）

《搶救雷恩大兵》（1998）。圖／摘自imdb

《搶救雷恩大兵》由奧斯卡大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導，本片在奧斯卡金像獎獲得5項大獎，包含最佳導演獎。電影由湯姆漢克斯（Tom Hanks）、湯姆賽斯摩（Tom Sizemore）主演，劇情描述諾曼第登陸後，眾人搶救二等兵雷恩的故事，雷恩的角色是由麥特戴蒙（Matt Damon）演出。

《搶救雷恩大兵》在當年上映後，獲得了全球排山倒海的好評，票房收入也稱冠一時，可說是當時最風光的電影之一。劇情經過精心刻畫和製作，以確保米勒部隊中的每個人都經歷一段精彩的個人旅程，包含力量、榮譽、勇氣和恐懼都備受考驗。電影最為人津津樂道的，是開場的搶灘場面，相當程度重現了當年的殘酷與慘烈，十分震撼。

9、《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）（1991）

《沉默的羔羊》（1991）。Orion

《沉默的羔羊》是部非常成功的電影，本片由強納森德米（Jonathan Demme）執導，安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、茱蒂佛斯特（Jodie Foster）主演。《沉默的羔羊》不僅獲得了壓倒性的讚譽，在當年的奧斯卡上更贏得了最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角與最佳改編劇本的榮耀，是史上第3部能一次獲得五項大獎（Big Five）的電影，而且在本片後，目前沒有其它電影還能再度奪下這個榮耀。

《沉默的羔羊》被認為是恐怖片最經典的代表，也是美國影史最佳影片之一，故事描述醫師漢尼拔萊克特在沈著、足智多謀的外表下，恐怖卻血腥的真相。值得一提的是，由於安東尼霍普金斯詮釋的實在太過完美、駭人、戰慄，以至於其實他在電影裡出現的時間僅有21分鐘，佔不到全片的118分鐘的1／5，他依然成了奧斯卡影帝。

8、《火線追緝令》（Seven）（1995）

《火線追緝令》（1995）。New Line

《火線追緝令》由大衛芬奇（David Fincher）所執導，布萊德彼特（Brad Pitt）、摩根費里曼（Morgan Freeman）、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）與凱文史貝西（Kevin Spacey）主演，故事講述一位即將退休的警探和他的接任者，一起調查由宗教儀式「七宗罪」布局之連環謀殺案。

在老警探摩根費里曼和新人警員布萊德彼特的搭檔下，本片堪稱影史最曲折離奇的犯罪驚悚片之一，他們必須設法阻止嫌犯所設下的連續殺人圈套，在血腥和殘酷的視覺效果與緊湊、猖狂的步調下，讓電影獲得極高的評價，當中最精彩的便是那前所未有的轉折。

7、《四海好傢伙》（Goodfellas）（1990）

《四海好傢伙》（1990）。Warner Bros.

《四海好傢伙》由奧斯卡大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）所執導，勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、雷利奧塔（Ray Liotta）與喬派西（Joe Pesci）主演，電影敘述了美國歷史上黑幫名人亨利希爾（Henry Hill）與他的黑幫夥伴在1955年至1980年期間的興衰史，生動而逼真地勾勒出黑道人物獨特的生活形態和與眾不同的價值觀。

《四海好傢伙》完美結合了幫派、械鬥、兄弟、道義的深刻，更寫實的刻畫了無情、狠毒、貪婪、猜忌、狂妄與人性的險惡，這是馬丁史柯西斯當年再一次的巔峰代表作，他沒有渲染英雄的姿態，反而用最真實的面貌，讓社會看到真正的故事，在和史實的對照下，電影非常的成功。

6、《駭客任務》（The Matrix）（1999）

《駭客任務》（1999）。Warner Bros.

《駭客任務》由華卓斯基姐妹（The Wachowskis）執導，本片也是基努李維（Keanu Reeves）生涯最經典的代表作之一，其他演員還包含勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）與凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）。此片以哲理與基督教元素作為故事架構，加上「子彈時間」（bullet time）的特殊鏡頭及電腦特效而著名，在全球獲得很高的票房。

《駭客任務》的故事在當年是非常成功的，它將觀眾帶入另一個虛構的世界中，以駭客和電腦、機器與虛擬程式的架構，探究人類心靈被囚禁的真相，在虛與實的交錯中，電影的畫面非常精彩，許多經典畫面依然令人印象深刻，也讓《駭客任務》在當年的奧斯卡上抱回了4項技術類獎項。

5、《鬥陣俱樂部》（Fight Club）（1999）

《鬥陣俱樂部》（1999）。（取材自IMDb）

《鬥陣俱樂部》依然是由大衛芬奇（David Fincher）所執導，這也是繼《火線追緝令》之後，大衛芬奇又一部入選影史評價最高的作品。本片由布萊德彼特、艾德華諾頓（Edward Norton）主演，劇情圍繞在一名因失眠症糾纏的大公司職員，遇上了一個地痞商人泰勒，因此共同創立了一間俱樂部。

《鬥陣俱樂部》探討了這個資本主義社會和功利主義環境的桎梏，他想藉由痛楚來忘掉世俗的紛擾，一間位在酒吧地下室的「鬥陣俱樂部」於焉成形，此地會定期舉辦聚會讓眾人彼此鬥毆，這些參與的人共通點都是反物質主義。由於強烈的風格和基調，《鬥陣俱樂部》很快就成了一部邪典電影，備受讚譽。

4、《阿甘正傳》（Forrest Gump）（1994）

《阿甘正傳》（1994）。（取材自IMDb）

提到90年代最受歡迎且評價最高的電影，《阿甘正傳》絕對名列其中，它已經成了影史上最具代表性的完美電影之一，更以其動人的內容打動無數觀眾。本片由勞勃辛密克斯（Robert Zemeckis）執導，湯姆漢克斯主演。湯姆漢克斯那深植人心的阿甘形象至今依然令人津津樂道，「阿甘」甚至成了老實、憨厚、善良的代名詞。

《阿甘正傳》在票房和口碑都雙贏，本片榮獲奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳改編劇本最佳剪輯與最佳視覺效果等殊榮，美國國會圖書館更以具有「最大文化、歷史和美學價值」為由，將本片列入國家電影登記表。故事講述了純真傻氣，卻心地善良，有著驚人的運動天賦，在某些事件的影響下，定義了20世紀下半葉美國的一些事件，十分動人且深刻。

3、《黑色追緝令》（Pulp Fiction）（1994）

《黑色追緝令》（1994）。Miramax

這部1994年的黑色幽默犯罪片，是名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）執導、編劇的第二部作品，約翰屈伏塔（John Travolta）、山繆傑克森（Samuel Jackson）與布魯斯威利（Bruce Willis）主演。電影中充斥著髒話、幽默和暴力，更以針砭和嘲諷的方式諷刺時事，它在影史中立下的經典，成了許多後輩學習和效仿的對象。

有趣的是，非線性敘事方式打破了以往電影的框架，導演將整部電影依序由三個不同的故事、但實際上卻相互關聯的故事組成，雖然事件分別於不同的時間點發生，但它們以當中的部分片段交錯串連，手法十分高超。此片不僅榮獲奧斯卡最佳編劇的殊榮、贏得坎城影展最高榮譽的金棕櫚獎，也成了黑色幽默的代表作，成為影史最偉大電影之一。

2、《辛德勒的名單》（Schindler's List）（1993）

《辛德勒的名單》（1993）。（取自維基百科）

《辛德勒的名單》由史蒂芬史匹柏執導、連恩尼遜（Liam Neeson）、雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）主演，是一部風格獨特的黑白電影，故事描述真實的德國商人奧斯卡辛德勒（Oskar Schindler）拯救猶太人的故事。當年，這些被救的人大多是波蘭猶太人在二戰時期的逃難者，在猶太人大屠殺時期，辛德勒將他們召集到他的工廠裡面，以工作的名義幫他們避難。

片中的許多元素都有扣人心弦的象徵意義，像是黑白電影卻有個穿著鮮豔紅衣的女孩，這是真實在猶太人大屠殺中倖存的女孩；而蠟燭更象徵在集中營被燒死的罹難者。本片在奧斯卡上獲得最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本等7項大獎。

1、《刺激1995》（The Shawshank Redemption）（1994）

《刺激1995》（1994）。Columbia

影史上第一名、口碑始終難以被超越的作品，是1994年的《刺激1995》。電影不僅結構完整、敘事流暢，立體的角色性格和鮮明的批判調性，讓作品在看完後會令人有種餘韻無窮的澎湃，毫無冷場的劇情會徹底地將觀眾拉進毫無未來的晦暗監獄中，再隨著對自由的嚮往，努力掙扎。

本片改編自作家史蒂芬金（Stephen King）《四季奇譚》裡的中篇小說〈麗塔海華及鯊堡監獄的贖罪〉，也是他早期比較罕見的非恐怖小說創作，身兼編、導二職的導演法蘭克戴瑞邦特（Frank Darabont）是史蒂芬金的忠實書迷，在累積數年的編劇經驗後，法蘭克動手改寫這個他心目中最扣人心弦的故事，做為他導演長片的處女作。

本片由提姆羅賓斯（Tim Robbins）、摩根費里曼主演，講述銀行家因涉嫌謀殺夫人及其情夫被判無期徒刑，進入監獄服刑後，他和獄友所發生的精彩故事。

值得一提的是，《刺激1995》在當年的奧斯卡上入圍了最佳影片、最佳男主角、最佳改編劇本等7項大獎，但偏偏遭遇同屆強敵《阿甘正傳》，最後只能鎩羽而歸，但本片至今依然是全球評價最高的電影，也入選美國國會圖書館國家影片登記表。

有趣的是，原文片名「The Shawshank Redemption」直譯應為「肖申克的救贖」，但台灣卻翻成令人百思不得其解的《刺激1995》，這是因為在1995年台灣上映前，上映過一部比較賣座的經典老片，即1973年的《The Sting》，這部被片商譯名為《刺激》，為了讓美國叫好卻不叫座的情勢能夠有所扭轉（就連兩位主角當年也對原片名表達記憶點不深，但未獲得重視），所以以當年上映的年分配上越獄時的「刺激」情節，莫名地讓電影邁向成功的行銷。

（本文出自2024.01.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）