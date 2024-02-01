過年全家歡聚首選！十大無咖啡因飲料 長輩小孩暢飲免擔心

趕快筆記起來！

農曆新年將近，你已經準備好採買各式豐盛年菜和節慶零食、小點了嗎？過年全家團聚，一票親戚中有長輩也有小孩，可能還有孕媽咪，該怎麼準備才能滿足所有人的需求呢？推薦大家「無咖啡因飲料」最放心，不必擔心刺激成分不適合孕婦攝取、影響小朋友健康發展，長輩們喝了也不怕「睏袂去」。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點十大最受歡迎的無咖啡因飲料，既能照顧到不適合飲用含咖啡因飲品的族群，也能提供為失眠所苦的朋友新選項，就算晚上喝也不影響入睡！

image source：示意圖／shutterstock

No.1 穀物複方茶

你也喜歡清香茶味，但又害怕晚上睡不著嗎？想享受清新香氣但又不影響睡眠的選擇其實有很多，像是穀物複方茶、花草茶等等都很適合。網路討論聲量第一名的穀物複方茶，有豐富多層次的香味且口感回甘，十分受歡迎。

譬如來自日本的十六茶，嚴選16種天然食穀，每一種都對身體各有益處，像是「漢方中的平民天后」薏仁具有營養補給效果；玄米含有豐富膳食纖維、維生素與礦物質；「豆中之王」黑豆還能養顏美容，被網友大讚「無糖很清爽順口」、「成分看起來很健康，可以放心給小孩喝」。

喜歡醇厚口感的人也可以試試十六茶的「豆乳奶茶」，零咖啡因複方食穀茶調和豆漿、牛奶，完美呈現奶茶濃郁乳感及穀物的豐富香氣，給你十足幸福感。現在還有「十六茶好運龍呼哩」抽紅包活動，掃描活動QRcode參加就有機會中大獎！

image source：十六茶提供

No.2 鮮奶

鮮奶營養價值高，是許多人補充鈣質和維生素的第一首選，還能搭配不同蔬果或食材，自製多樣化飲品。農委會農業兒童網也指出，牛奶可以中和胃酸、幫助胃部受損組織的修復；「乳清酸」成分還能有效抑制並排出體內的膽固醇，是天然的營養聖品之一。



近年來也有越來越多「小農鮮乳」出現，每個品牌風味各異，不但掀起搶購熱潮，也吸引網友互相交流心得，「崙背喝了就回不去了」、「初鹿的雖然濃郁，但口感很清爽」、「大推鮮乳坊」。

image source: 鮮乳坊

No.3 花草茶

現代人飲食經常高油、高糖又高脂肪，戒掉手搖飲料已經是醫師和營養師經常呼籲的保健觀念之一，尤其過年期間餐餐大魚大肉，真的萬萬不可再喝含糖飲料了！然而不少人在戒飲料時，總是崩潰吶喊「光喝白開水好無聊啊！」

如果想喝點有味道的飲品，不妨考慮一下清香撲鼻又自帶回甘滋味的花草茶，像是洋甘菊茶可以緩和情緒、促進新陳代謝；薄荷茶則能幫助消化、提神醒腦，成分天然、功能多多，難怪成為廣受網友歡迎的無咖啡因飲品之一。

image source: 花茶大師

No.4 水果茶

跟花草茶有異曲同工之妙，水果茶也是許多手搖控戒飲料的熱門替代品，像是常見的蘋果茶、蜜桃茶、覆盆子茶......都十分受到歡迎。另外，隨著「韓流」興起，柚子茶更是韓劇迷用來感受韓國魅力的療癒飲品，在忙碌緊湊的生活中用一杯甜甜暖暖幸福滋味，偷得浮生半日閒。



水果茶的純粹果香與酸甜口感，讓不少網友直呼「得到一種慰藉感」，以相對天然的果糖取代精製糖，不過也要注意別喝過量，才不會造成額外的身體負擔喔！

image source: Cattea

No.5 果汁

水果系無咖啡因飲料再+1！市面上果汁飲品琳瑯滿目，從大家最熟悉的蘋果汁、葡萄汁，到維生素C滿滿的奇異果汁，或是讓腸胃更順暢、肚子不卡卡的蔬果汁通通有，被許多工作忙碌又想保持飲食均衡、補充多種營養素的上班族視為「懶人救星」。

值得注意的是，市售果汁通常添加比較多糖，尤其是濃縮果汁與濃縮還原果汁，不僅含有大量糖分也缺乏新鮮水果的纖維素，如果沒控制好飲用份量，很容易成為「熱量地雷」，一定要小心喔！

No.6 南非國寶茶

南非國寶茶又稱為「博士茶」，與黃金、鑽石並列南非三寶。具有獨特紅灌木茶香，茶性溫和且長時間浸泡也不苦澀，無咖啡因、單寧酸含量低特性，既不傷胃也不會影響睡眠，無論是生理期的女性或孕婦都能安心飲用，是一款全家人都能喝的茶飲。

除了單喝之外，許多品牌也推出水果風味的南非國寶茶，例如草莓、柑橘及芒果都時常與之搭配，在清甜植物香上疊加天然果香，呈現多層次變化的尾韻，成為許多網友嘗試南非國寶茶的入門選擇。

image source: 大醫生技

No.7 漢方養生茶

春節@=假期餐餐年菜，當飲食過於豐盛油膩，就容易出現腸胃不適、腹脹等情況，除了適當飲食、選擇好消化的食物，不少網友也喜歡透過漢方養生茶進行調養，重新找回脾胃平衡狀態。

像是木香、陳皮、荷葉、麥芽等中藥材，都有助於健胃消食、加強脾胃，可以製成漢方茶飲用，改善過量飲食造成的不適狀況。另外，感到疲勞倦怠時，也可以用黃耆、黨蔘、白朮、茯苓等中藥益氣健脾、緩解不適。不過這類養生茶的中藥味道通常較濃厚，許多網友都說「喝之前要先有心理準備」。

image source: 米森 vilson

No.8 豆漿、米漿

豆漿含有豐富的優質蛋白質，享有「植物界的牛奶」美譽，不僅老少咸宜還深受減重族、健身族群喜愛。超商隨手可得的高纖豆漿，含有豐富膳食纖維能促進腸道蠕動，更是外食族飲食控制的好幫手。

另外，豆漿的好朋友「米漿」也是人氣無咖啡因飲品之一，不過米漿的原料是澱粉，還多以芝麻、花生調味，雖然不含咖啡因，卻暗藏熱量危機，不宜多喝喔！

image source：FB／統一陽光

No.9 冬瓜茶

冬瓜茶是許多人心中的台味飲品代表，與甘蔗汁、青草茶堪稱台灣三大古早味飲料，沒有多餘調味，只有甜入心頭的懷舊滋味，讓人邊喝邊勾起童年記憶，「以前最愛買便當附送的包裝冬瓜茶」。

中醫認為冬瓜有利尿、降火的好處，不過在加入大量蔗糖、熬煮成冬瓜磚之後，原有的益處就被大打折扣，不建議大家將冬瓜茶當作食補飲品。反而要小心喝多了會攝取過多精緻糖，造成身體負擔，適量飲用才能喝得開心又不影響健康呦！

No.10 氣泡水

近來氣泡水在台灣十分盛行，掀起一股潮流。不加糖的氣泡水既能保留碳酸飲料的刺激口感，也不怕喝進大把熱量造成身體負擔，各家品牌也紛紛推出不同款式，無論你喜歡的氣泡是綿密細緻，還是強勁有力，都能找到最對味的那一瓶。



雖然口感上豐富多變，還能自由調味增加調飲樂趣，不過氣泡水的本質依舊是「水」，只要不添加糖分，就能保留喝水的益處，還可以在餐前飲用增加飽足感。過年期間怕吃進太多油膩年菜嗎？不妨在吃飯前來一杯吧！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月8日至2024年1月7日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『無咖啡因飲料』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統