甩窮神！除夕10大禁忌千萬別犯 迎財運這些食物必吃

新的一年又來到！農曆新年是華人社會在一年之中最重要的節慶，家家戶戶忙著除舊佈新、準備年貨，也開始籌備一年一度的除夕年夜飯，期待著象徵團圓、喜樂的溫馨夜晚。為求得新的一年好運氣，除夕這天團圓飯該準備些什麼求好運？又有哪些禁忌該避開？《聯合新聞網》整理一系列除夕禁忌、開運法，祝大家年年過好年！

10大禁忌別踩雷

•忌欠債過年

俗話說「欠錢不要欠過年」，如果有欠別人錢，最好過年前一定要還清，而討債者也不要在除夕和新年討錢，否則會衰一整年。

•忌倒汙水、垃圾

據說亂倒垃圾和汙水，不小心就會濺灑到神靈身上，神靈會把災禍降到自己的身上，且也會把福氣給倒出去了。

•忌入夜後洗澡、洗頭、晾衣服

除夕這天最好在吃年夜飯前沐浴完畢，不能超過午夜12點時洗澡洗頭，以免把財氣和好運洗掉，也避免在除夕夜洗衣服、曬衣服，據傳會吸引鬼神注意，進而纏身在曬衣桿上，恐招來厄運。

據傳除夕夜裡晾曬衣服，恐會吸嚇神鬼纏身、招來厄運。示意圖／ingimage

•忌打碎器物

打碎物品意謂著「破運」、「破財」，若不慎打破器物，可用紅紙包起碎片，口中默念「歲歲平安」等吉祥話，即可化解災難。

•忌吃藥

勿吃藥以保來年健康。但仍建議慢性病患者仍須照醫囑服藥較好。

•忌串門子

吃團圓飯時忌別人來打擾，特別忌諱串門子，因這是「踩年飯」，會讓家人不得安寧。若真遇到客人前來拜訪，可以包個紅包給對方，代表討吉利。

•忌開箱開櫃

除夕避免開箱開櫃（保險箱或放財物之處），意寓守住財富。

•忌說不敬之語

除夕要說吉祥話，不可說晦氣之語、粗話，尤其忌說「死、鬼、衰、慘…」等不吉利的字彙，「完了、死了、賠了、沒錢了…」等語更不能說。

•忌午夜在外遊盪、太早睡覺

除夕夜午夜0時前要回到家，與家人一起迎新年，不要在外逗留，而且除夕夜要「守歲」到一年的最後一天時辰到零時，意謂除舊、迎新、納福。

•忌家中黯淡

除夕夜不熄燈，保持家中燈火通明，意寓來年前途光明。

年夜飯示意圖。 (聯合報系資料照片)

10大開運食物吃好吃滿

•魚：象徵「年年有餘」。必須是一整條的魚，記得不吃魚頭、魚尾，保來年衣食無憂。

•雞：寓意「豐衣足食」。雞諧音同吉祥如意的「吉」字，吃雞象徵吃吉，納福納瑞吉祥；雞的發音同台語的「家」，意寓全家平安。

•長年菜：象徵長長久久、長命百歲。傳統習俗料理長年菜時，要一整株，不能切斷，吃的時候也要一口吃下，不能咬斷，代表壽命能長長久久。

•丸子：有「圓滿」之意。過年團圓飯吃丸子，象徵闔家團圓、喜樂、事事圓滿。

丸子象徵團圓、圓滿之意，是過年必吃的菜餚。示意圖／ingimage

•水餃：餃子形狀像「元寶」，象徵財富遍地、金銀滿屋。如果煮水餃時皮破了，要說「掙了」，因為餃子內餡有菜，諧音同「財」，意謂「掙財」有錢進，記得要吃偶數喔。

餃子象徵元寶，吃餃子討吉利，記得要吃偶數。示意圖／ingimage

•菜頭：蘿蔔的台語為「菜頭」，意寓著「好彩頭」、「好兆頭」。

•髮菜：諧音「發財」，象徵四季發財、生意興隆。

•年糕、發糕：「糕」的諧音同「高」，有「高升」之意。吃年糕「年年高」、吃發糕「會發財」，而且發糕上的裂痕愈大愈深，象徵新的一年運勢愈好。

過年吃年糕，祈盼能「步步高升」。示意圖／ingimage

•蔥、蒜、芹菜：蔥有「昌旺」之意，蒜音同「算」，意寓來年「有錢算」，芹菜則有「勤奮」的意涵，意寓勤奮之人必有成。但建議年夜飯芹菜不要跟魷魚一起炒，被「炒魷魚」就不太妙了。

•橘子：「橘」音似「吉」，外型圓潤、顏色澄黃相當討喜，吃橘子大吉大利，是過年必吃的吉祥水果。