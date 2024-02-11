寵物餐廳整理包／帶著毛孩走春去！貓狗萌翻天 這間有超應景「龍」當吉祥物

近幾年寵物友善與寵物餐廳蔚為風潮，主打著能和毛小孩、寵物們一起愉快吃飯、玩樂的餐廳、咖啡廳紛紛開張，《聯合新聞網》特別整理了幾間富有特色的小店，不妨趁著春節連假探訪吧！

爬咖啡 Climb Cafe

2024是青龍年，而說到龍，怎麼能少了應景的「爬蟲類」呢？「爬咖啡 Climb Cafe」是位於台中市北區的爬蟲類咖啡廳，店內不僅有販售普通咖啡廳常見的飲品、甜點，最特別的是店主飼養的各式各樣小動物們，陸龜、守宮、球蟒、藍舌蜥、角蛙，時不時還會有客人帶著自家寵物來「交朋友」，刺蝟、變色龍、蠍子、龍貓、鴨子等等，「爬咖啡」的寵物友善可說是跨越各類毛小孩和無毛小孩的族類差異，就像是間小型動物園一樣。

當然，既然是咖啡廳，店內的飲食也毫不馬虎，甜點都是每日店家限量手做，為了品嚐老闆的好手藝特別來訪也不會敗興而歸，喜歡小動物或是家有爬寵的朋友千萬別錯過這間可愛的小店。

爬咖啡 Climb Cafe →內有陸龜·球蟒·咖啡·甜點·鬆餅 營業時間：｜平日 13:00-20:00｜周末 10:00-20:00（周日至18:00） 過年期間：初五至初八營業時間為10:00-20:00、初九10:00-18:00 2024年2月店休日2月5日、9日-13日、19日、26日

BLUEBERRY DONKEY 布魯貝驢

藏身於汐止的社區之中一間頗為隱密的小小咖啡館，「BLUEBERRY DONKEY 布魯貝驢」是間小巧而溫馨的寵物友善店家，除此之外也是間不限時咖啡廳，店內氣氛慵懶，牆上貼滿影癡老闆的電影海報珍藏，喝上一口店家自慢的鍋煮奶茶，暖呼呼的飲料瞬間驅散了冬天的寒冷。

然而雖說是咖啡廳，但出乎預料店家預料的高人氣餐點，卻是老闆無心插柳之中創造出的辣奶油鮮蝦義大利麵，鮮甜的蝦子配上特調辣味醬汁，吃完後再咬上一口甜而不膩的肉桂捲，隨著背景音樂沉浸在店內的氛圍裡，如果足夠幸運的話，還能遇上老闆養的米克斯貓咪「發哥」，聽著貓咪呼嚕呼嚕的撒嬌聲，貓派的心靈瞬間得到無比治癒。

BLUEBERRY DONKEY 布魯貝驢 營業時間：｜周一至周六 11:00-19:00｜周日 11:00-18:00｜周三、四公休 ▫️最低消費每人一杯飲品

野薑花與貓

2021年開幕的「野薑花與貓」是一間位於桃園龍潭的寵物友善餐廳，身為貓奴的店主將自己的貓主子養在店內，希望在工作之餘也能有時間多陪陪牠們，目前店內有6隻貓咪，店家為了這6隻漂亮寶貝特地打造貓園，讓貓貓們有一處可以自在活動的空間，貓園有開放顧客進入吸貓，不過實際開放狀況還是請以店家當天安排為主。

此外，店內還有飼養2隻少見的毛寶貝「龍貓」；龍貓又稱為「絨鼠」，野生的原生種龍貓因為漂亮柔軟的毛皮而被大量捕殺，世界自然保護聯盟（IUCN）評估為瀕危物種，而被當成寵物的龍貓都是人工飼養。因為龍貓天性膽小，受驚時跳躍高度可達1.5公尺，飼養門檻極高，所以店家並沒有特別開放讓用餐民眾撸龍貓，也呼籲客人們要善待小動物們，畢竟每隻小寵物都是店主的心頭肉。

店內餐點的部分，除了有可口的義大利麵與燉店內的立體拉花咖啡也是必點項目，一杯杯香醇的咖啡，上頭的奶泡拉花小幅度晃動，隨著拉花造型的變化，就像是一隻隻可愛的貓貓狗狗在跟人打招呼，可愛的樣子讓人都有點不忍心喝了呢。

野薑花與貓 營業時間：每日11:00-21:00（如有公休另外公告） 過年期間：初一到初五早上11點到晚上9點營業 ▫️4人以上訂位、包場與客製特殊需求請來電詢問相關事宜。 ▫️小型貓犬需裝外出籠或推車使可進入餐廳！友善寵物不落地 ▫️禁帶外食

鹿雅森林

位於台中沙鹿的「鹿雅森林」是一間結合景觀與寵物友善的餐廳，因為座落於近郊山區，所以擁有著可以一覽眾山小的美麗景色，尤其是晚間時，遠眺市區繁華燈光、獨屬於城市的車水馬龍繁華夜色盡收眼底，在室外區還有著大片草坪，沒有任何遮蔽物的空曠是欣賞夜景的第一排好位置，來訪的毛小孩們也能在草地上肆意玩耍，不用受空間限制。

鹿雅森林除了絕美夜景之外，店內也飼養了好幾隻大型犬，可愛的薩摩耶、憨萌的哈士奇，都是店內的超級明星，活潑好動的樣子吸引了不少愛狗人士特別驅車前往，親人的狗狗們也會熱情地打招呼，還有不少毛爸媽會帶著自家毛孩來交朋友，在店家特別開闢出的廣大草地上奔跑玩耍，看著毛孩們快樂玩耍的樣子，來訪者的臉上也都不自禁的露出燦爛笑容。

既是餐廳，鹿雅森林的餐點當然也拿的出手，餐品選項豐富多樣，火鍋、義大利麵、炸物、鬆餅、甜點，鹹食甜食應有盡有，當然也有特製的寵物餐，可以讓毛孩一起享用美食，讓狗狗們與飼主共享美好時光。

鹿雅森林 營業時間：周一至周日16:00-12:00｜週二、周三公休 過年期間：2月12日、13日、14日、16日、17日、18日、19日正常營業 ▫️全面採現場侯位，無需訂位。 ▫️寵物友善、收現金、有停車場

Tryer嗜咖啡

在高師大、新崛江商圈附近的「Tryer嗜咖啡」除了是一間寵物友善的餐廳，也同時做為貓咪中途之家，店內有著好幾隻可愛的貓咪，二樓更可以說是貓咪與貓奴的天堂，一整面的貓跳台，可以在用餐的同時看見貓貓們的各種萌樣，不論是縮在貓碗裡睡到翻肚、還是活力十足穿梭在各個跳台上的好動樣，一定會讓貓奴們徹底瘋狂，心甘情願被貓貓統御。

餐點的部分，調味上比較清淡，即便吃到最後也不會感覺油膩，也可以客製化要求改為全素可食；此外，嗜咖啡每到周三、周六晚上9點到1點便會化身為酒吧，除了平時就有供應的餐點之外，還有紅酒、調酒等等酒類飲料，晚上約三五好友一起小酌、撸貓，想想就覺得愜意。

Tryer嗜咖啡 營業時間：｜每日上午11:00-晚上9:30 過年期間：2月9日（除夕）至2月11日（初二）店休、2月12日（初三）起正常營業

浪浪別哭

「浪浪別哭」是一間流浪犬中途之家餐廳，店裡的狗狗都是可以被領養的毛小孩，創辦團隊至今替上千隻浪浪找到家，即便無力領養狗狗，在店內或是線上商店的消費都能夠幫助到浪浪別哭的團隊運營，協助牠們替更多的浪浪找到新家。

雖然是狗狗中途之家，但浪浪別哭在餐點上也耗費許多心思，並不會對不起其「餐廳」2字的名頭，義大利麵更是闖出名氣，一點也不遜色於其他義式餐飲店家；此外，店家也推出下午茶時段，特朗尼與珍珠奶茶蛋糕都別具風味，每日限定的焦糖布丁，也令許多愛貓愛狗的饕客慕名而至。

至於線上商店，裡面除了販售狗狗貓貓們的原創小物周邊以外，也有店家開發的水餃，不僅有人類食用版本，還特別推出了毛孩食用版，讓毛小孩與毛爸媽們可以一起享用美食，也是頗受好評的熱銷商品，更讓許多因地域限制不能前往餐廳、但也想為浪浪別哭盡一份心力的民眾提供了一個不一樣的渠道。