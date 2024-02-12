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2024龍年「5生肖」犯太歲 該注意什麼、化解方法一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
搖滾宮主賴銘偉和命理師楊登嵙提醒，2024龍年有5個生肖犯太歲，一起來看看要特別注意什麼、該如何化解！示意圖／ingimage
搖滾宮主賴銘偉和命理師楊登嵙提醒，2024龍年有5個生肖犯太歲，一起來看看要特別注意什麼、該如何化解！示意圖／ingimage

新年即將到來，不少人會去廟裡拜拜祈求在新的一年裡平安、順利，有些人則會去「安太歲」，2024年2月4日正式進入24節氣的「立春」，一年之計在於春，從這天開始正式進入龍年，搖滾宮主賴銘偉提醒，今年有5個生肖犯太歲，一起來看看要特別注意什麼、該如何化解！

什麼是犯太歲？

所謂「犯太歲」，是指一個人出生年份的生肖與流年的生肖相同、相沖或相刑，民間統稱這3種情況為「犯太歲」。根據傳統習俗來說，太歲共有60位之多，每年都有1位神明掌權當年的凡間事務，而當值的神明就稱作「太歲」。

凡沖犯太歲之人，在當年度易諸事不順，在事業、財運上恐會遇到不利，因此多會「安太歲」，前往廟宇祭拜並祀奉太歲星君，祈求整年順利。

生肖犯太歲分為以下形式︰

刑太歲︰刑即刑法。小心官司、罰款等。

沖太歲︰沖即六衝。受沖必有動向。搬屋、換公司、轉行等。

值太歲︰即本命年。心緒不寧、健康易出問題。忌發展，一動不一靜。

破太歲︰破即破壞。破財、破友誼、破壞身體。

害太歲︰害即陷害。易招陷害、投訴等。

1.屬「龍」-值太歲：

示意圖／ingimage
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甲辰年青龍太歲當頭，大破大立，可藉由該年的幸運色「綠色」，來給予自己澤潤跟保護，行事積極把握，切忌得意忘形。

化解方式：

安奉太歲

安光明燈

制桃花

配戴「綠色」衣物或飾品

2.生肖屬「兔」-害太歲：

示意圖／ingimage
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從立春過後才開始脫離太歲當頭，但在龍年依然有害太歲的影響，所以要注意謹守分記不要得意忘形，以免好事容易遭他人破壞或半途終止。

化解方式：

安光明燈

3.生肖屬「狗」-沖太歲：

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在龍年要特別注意犯沖煞影響健康的問題，例如：探喪或是儀式進行的場域要注意，小心禍從口出冒犯禁忌，影響自身運勢。

化解方式：

安奉太歲

4.生肖屬「牛」-破太歲：

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要特別注意守財，不宜貿然的進行投資理財要謹慎，否則容易有破財破格的風險。

化解方式：

安光明燈

5.生肖屬「羊」-刑太歲：

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要特別注意意外事故，刀兵相見，血光之災，情感受折磨糾葛心如刀割，待人處事平和低調為佳，避免糾紛是非或官司纏身。

化解方式：

安奉太歲

春節 農曆過年 龍年

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