刮刮樂怎挑容易中獎？內行人曝「選號技巧」：別盲目挑選

在春節期間，彩券行總是人潮絡繹不絕、市聲鼎沸，平常對刮刮樂沒興趣的人也會趁這時刮一張試試手氣，但如何選到容易中獎的號碼總是讓人傷透腦筋，聯合新聞網也整理了「彩券行老闆」以及「資深刮友」的秘訣，玩刮刮樂是有技巧的，不能盲目地挑選。

彩券行老闆秘訣

知名彩券行「士林飛來發」老闆黃偉祺也透露彩迷們購買刮刮樂的選號技巧。

🐲選擇雙胞胎號碼

有些彩迷會想要買雙胞胎號碼，比如說11 、22、33 、44、55的號碼。

🐲選幸運數字

特殊彩迷選刮刮樂會選自己的生日號碼跟結婚紀念日，也可以選自己認為有意義的日子當幸運數字。

🐲購買整本

黃偉祺表示，春節期間有彩迷會選擇購買整本刮刮樂，可以和親朋好友合資，不少公司行號中小企業也會來購買整本試試手氣。

資深刮友秘訣

有刮友表示玩了多年的刮刮樂，中過兩次扣稅的金額，光是中獎金額100元~1200元已經N次了，他也不私藏透露「玩刮刮樂是有技巧的，不是盲目地隨便挑號碰運氣」，並且分享提升中獎率的方法，「雖然不是100%，但是也有60%正確」。

🐲去頭去尾

意思是刮刮樂的1號和100號盡量不要選。

🐲店員會微笑

要選擇店員會微笑的店家買。

🐲問店員有沒有開出大獎

購買前先問問看店員該本刮刮樂有沒有開出千元大獎，通常有一半的店員會實話實說，如果有那本就不用刮了。

🐲盡量買剛拆封的

因為如果是剛拆封的，代表裡面一定有大獎或小獎，如果選下一些剩的，500或1000早被刮走了也不知道。

🐲選自己的幸運號碼

不少人自己會有自己的幸運號碼，千萬不要參考別人的選擇。

🐲買完就快閃人

因為在現場刮100％會把錢全部花光，因為沒刮中會再繼續買N張下去。

🐲參考回收箱的刮刮樂

可以撿看看回收箱沒中的刮刮樂，並挑選那張沒中旁邊的號碼，雖然有點丟臉，但是如果敢就是自己的，用這個方法中過很多次。

🐲運氣不好不要強求

如果連刮兩張都沒中，代表當天運氣不好，就不要再追了，一次最多買兩張，超過2張幾乎都是賠。

最後聯合新聞網要提醒大家，刮刮樂可以小賭怡情，但千萬不要豪砸大錢影響生活，以上方法僅供參考，切勿迷信，祝大家都能中大獎，龍年快樂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。