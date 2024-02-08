快訊

刮刮樂怎麼挑容易中獎？ 內行人曝「選號技巧」：別盲目挑選

網紅陳沂遭毆案疑有「組織策畫犯罪」 檢警鎖定2嫌追查真相

強烈冷氣團發威！玉山降雪持續中 積雪5公分成銀白世界

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刮刮樂怎挑容易中獎？內行人曝「選號技巧」：別盲目挑選

聯合新聞網／ 綜合報導
春節許多民眾前往彩券行買彩券，其中又有許多民眾會想玩刮刮樂，試試手氣，希望能在春節翻身，替自己加紅包錢。圖為士林夜市知名飛來發彩券行。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
春節許多民眾前往彩券行買彩券，其中又有許多民眾會想玩刮刮樂，試試手氣，希望能在春節翻身，替自己加紅包錢。圖為士林夜市知名飛來發彩券行。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

春節期間，彩券行總是人潮絡繹不絕、市聲鼎沸，平常對刮刮樂沒興趣的人也會趁這時刮一張試試手氣，但如何選到容易中獎的號碼總是讓人傷透腦筋，聯合新聞網也整理了「彩券行老闆」以及「資深刮友」的秘訣，玩刮刮樂是有技巧的，不能盲目地挑選。

彩券行老闆秘訣

知名彩券行「士林飛來發」老闆黃偉祺也透露彩迷們購買刮刮樂的選號技巧。

🐲選擇雙胞胎號碼

有些彩迷會想要買雙胞胎號碼，比如說11 、22、33 、44、55的號碼。

🐲選幸運數字

特殊彩迷選刮刮樂會選自己的生日號碼跟結婚紀念日，也可以選自己認為有意義的日子當幸運數字。

🐲購買整本

黃偉祺表示，春節期間有彩迷會選擇購買整本刮刮樂，可以和親朋好友合資，不少公司行號中小企業也會來購買整本試試手氣。

資深刮友秘訣

有刮友表示玩了多年的刮刮樂，中過兩次扣稅的金額，光是中獎金額100元~1200元已經N次了，他也不私藏透露「玩刮刮樂是有技巧的，不是盲目地隨便挑號碰運氣」，並且分享提升中獎率的方法，「雖然不是100%，但是也有60%正確」。

🐲去頭去尾

意思是刮刮樂的1號和100號盡量不要選。

🐲店員會微笑

要選擇店員會微笑的店家買。

🐲問店員有沒有開出大獎

購買前先問問看店員該本刮刮樂有沒有開出千元大獎，通常有一半的店員會實話實說，如果有那本就不用刮了。

🐲盡量買剛拆封的

因為如果是剛拆封的，代表裡面一定有大獎或小獎，如果選下一些剩的，500或1000早被刮走了也不知道。

🐲選自己的幸運號碼

不少人自己會有自己的幸運號碼，千萬不要參考別人的選擇。

🐲買完就快閃人

因為在現場刮100％會把錢全部花光，因為沒刮中會再繼續買N張下去。

🐲參考回收箱的刮刮樂

可以撿看看回收箱沒中的刮刮樂，並挑選那張沒中旁邊的號碼，雖然有點丟臉，但是如果敢就是自己的，用這個方法中過很多次。

🐲運氣不好不要強求

如果連刮兩張都沒中，代表當天運氣不好，就不要再追了，一次最多買兩張，超過2張幾乎都是賠。

最後聯合新聞網要提醒大家，刮刮樂可以小賭怡情，但千萬不要豪砸大錢影響生活，以上方法僅供參考，切勿迷信，祝大家都能中大獎，龍年快樂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 農曆過年 龍年

相關新聞

春節拜拜日程攻略！過年祭祖拜神何時拜？禱詞怎麼說、禮俗禁忌懶人包

每到農曆春節，拜拜可說是過年的頭等大事之一，主要是希望可以在這新的一年求平安、求財運，一切順利，但要怎麼拜？準備什麼？統整春節習俗禁忌，讓你一次搞懂過年拜拜習俗，順利過好年。

青龍年4生肖大起大落 除夕圍爐前做1事轉運發財

今天是小年夜，即將迎來青龍年，民俗專家廖大乙提醒，龍年犯太歲4生肖龍、狗、牛、羊，運勢波動大，運途恐大起大落。；不過甲辰...

年夜飯喝溫鹽水除晦！初一招貴人桃花、開工日必做一事「好運熱起來」

春節七天連假今(8)起展開，民眾在小年夜已經陸續返鄉或採買年貨的最後準備，命理師黃子容說，2024龍年想要求好運，建議除夕用艾草條、喝溫鹽水淨化去年一整年的穢氣，把握初一補滿桃花運，開工日別忘了喝熱湯或熱飲，開啟一整年的順遂。

刮刮樂買氣強強滾 新開幕「來發財」彩券行客人刮中10萬元

今天小過年，台彩今年「2000萬超級紅包」春節前被刮中2000萬元頭獎，帶動刮刮樂買氣強強滾，嘉義市有家新開幕的彩券行，...

蘭潭去年遊客146萬超越阿里山遊樂區 走春來蘭潭享30優惠

交通部觀光署統計，去年1月至11月，嘉義市蘭潭風景區遊客總人次高達146萬多人，成為嘉義縣市最夯熱門景點，超越阿里山森林...

刮刮樂怎挑容易中獎？內行人曝「選號技巧」：別盲目挑選

在春節期間，彩券行總是人潮絡繹不絕、市聲鼎沸，平常對刮刮樂沒興趣的人也會趁這時刮一張試試手氣，但如何選到容易中獎的號碼總是讓人傷透腦筋，聯合新聞網也整理了「資深刮友」以及「彩券行老闆」的秘訣，玩刮刮樂是有技巧的，不能盲目地挑選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。