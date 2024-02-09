3生肖帶財別猶豫！新年刮刮樂試手氣 彩券行店員揭中獎密技、7NG行為惹人厭

龍年春節到！不少民眾喜歡在年節試試手氣，能做公益又能發小財的刮刮樂更是大家心頭好，聯合新聞網也為讀者整理民俗專家、彩券行店員說法，從他人的中獎經驗作參考。不過還是要提醒大家「小賭怡情」，別輕易大撒幣，否則恐傷荷包又傷感情！

▍3生肖財運夯快去買 4生肖化解靠1招

民俗專家廖大乙指出，兔、雞、鼠、馬4生肖因在黑兔年犯太歲，運勢黯淡，但在立春後4生肖將一掃兔年陰霾，好運強強滾！尤其兔、雞、馬3生肖財源廣進，可再穿戴紅色、金黃色、土黃色的服飾，加強幸運指數。

反觀，生肖龍、狗、牛、羊者因沖犯太歲，春節時財運欠佳，容易感到心情煩躁，凡事要留意謹慎，盡量把心定下來，建議多穿戴紅色，破除不好的磁場，藉此提升自身正能量。

▍專屬你的幸運彩券行

廖大乙表示，農曆春節要買刮刮樂等彩券試手氣，選擇彩券行方位，最好是從自己工作場域、辦公室或住家的東、西位置出門，較有機會中獎。

▍增加中獎機率 彩券行店員不藏私

然而刮刮樂種類眾多，選擇困難讓你不知道從何下手嗎？一名資深彩券行店員曾在Dcard發文，依照她長期的觀察經驗，幫不同面額的刮刮樂打上推薦指數，而她本人則是最推薦500元及2000元兩款刮刮樂。

刮刮樂推薦指數一覽 一、100元刮刮樂不推薦：中獎機率很低，要馬沒中的一堆，要馬100元的一堆。 二、1000元刮刮樂30％推薦：1200萬的大吉利、1000萬的大麻將每年幾乎都會出現，不過要馬不中，要馬中獎才500起跳，真心覺得超級不划算。 三、300元刮刮樂50％推薦：彩券行做那麼久，看過最大獎也才15000元而已。 四、200元刮刮樂60％推薦：頭獎200萬的才推。2000元在一本裡大概只會出現1張，但款式多又有趣，推薦給有興趣的人。 五、500元、2000元刮刮樂80％推薦：不推100%中獎率的，而是推頭獎500萬的，一本50張裡一定會有一張5000元的，運氣好的話就會挑中。

如果有認識或是較熟的店員，可以先詢問大獎開出了沒，例如款式500元的5000大獎已開，再刮下去也只是浪費錢。

▍惹怒彩券行店員 小心財運都跑光

過年期間彩券行擠滿人潮，許多民眾想在新春開運「試手氣」，過去就有彩券行員工在Dcard上發文，列出7項NG行為，希望大家可以遵守，讓買彩券的隊伍更順利，更能快速兌獎。

7種NG行為： 一、沒耐心：一直狂敲桌子來喊我們，並不會增加店員速度。 二、不排隊：投注機一間店只有一台，不要看到店員就要求他們幫你兌獎，另外也不可以插隊，要到投注機排隊兌獎。 三、刮刮樂兌獎不刮乾淨：QR code刮乾淨再來兌獎，可以加速兌獎的速度。若見到客人整疊拿來，且每張都刮不乾淨，店員會很崩潰。 四、不要壓秒下注：會有賓果客人很緊急壓秒下注，畫單只要有錯誤，就很難10秒內下單完，而且帳務很容易出差錯。 五、不要選號碼選很久：沒有哪個號碼特別好中，純粹是機率問題，選很久的話，後面就全部等你一個。 六、不要在刮刮樂選號時亂翻跟硬抽：這樣會刮到刮刮樂表面，而且會讓後面找號有困難。 七、兌獎前請算自己中多少：很多人會在兌獎前沒算清楚，以至於最後拿到款項有誤差。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。