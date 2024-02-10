為什麼華人愛生龍子？12年1遇「龍年寶寶」人人疼 這期間受孕才能迎接龍的傳人

十二年一度的龍年到來，為了能在2024年迎接「青龍寶寶」，許多家長紛紛進入「備戰」狀態。不過為何華人總「望子成龍」，期盼能抱上龍子或小龍女？龍年出生的孩子又有什麼樣的性格和命運？讓《聯合新聞網》為您揭密。

歷來3次龍年皆飆升！「龍年效應」助長台灣出生人口

龍年效應是指臺灣、大陸、香港、新加坡等地區的華人，集中在龍年生子的現象。根據內政部人口統計資料顯示，1988年出生的「龍子」有34萬2031人，2000千禧年也是突破30萬大關，來到30萬5312人，儘管出生人口持續下降，12年後的2012年，仍迎來22萬9481個龍寶寶，代表著每逢龍年，台灣出生人口皆有所上升。

為何華人獨愛「龍子」？龍年寶寶象徵、性格大揭密

為何華人對龍寶寶情有獨鍾？或許是源於文化和傳統的信仰。在中華文化中，龍被視為尊貴、繁榮和祥瑞的象徵，更是神祕又強大的存在。不僅在古代被賦予了皇權的意義，也是十二生肖中唯一的神獸，具有特殊的地位，龍年出生的寶寶也因此被認為帶有幸運的命格，能在未來的生活中取得成功。

而這些「龍的傳人」又有著什麼樣的性格？根據生肖的傳統，龍寶寶會擁有許多與「龍」相關的特質。在中國神話中，龍大多有著智慧、靈敏的形象，並有較強的自我意識，這也讓龍年出生的孩子大多可以快速適應環境、反應迅速又機智、且具有出色的領導才能。

儘管以上的特質使龍寶寶容易成為群體中的焦點，不過和其他生肖的孩子相比，龍寶寶擁有較為強烈、固執的個性，可能需要學習如何容納他人的意見。

這期間出生才算屬龍！2024年「青龍寶寶」事業財運皆順利

為了抱上龍子、小龍女，許多家長會提前開始備孕，不過並不是2024元旦第一天出生就算是龍年寶寶，命理老師柯柏成提到，其實判斷生肖的指標是24個節氣中的「立春」，由於2023的農曆年為閏年，今年的立春來的比除夕早，在2月4日下午16點26秒「交節氣」之後，到2025年02月03日出生的新生兒，生肖才算是屬龍。

而根據陸媒分析，2024年出生的「青龍寶寶」在事業運和財運上都順風順水。由於其做事充滿拼勁、闖勁，且性格坦率真誠，未來會在職場上表現出色，更可能結識大人物、受到高層青睞。財運方面則會擁有一份穩定且收入豐厚的工作，不過他們並非是貪財之人，不僅會盡孝道贍養父母，更可能會投身公益慈善事業。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。