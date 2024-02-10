4生肖犯太歲2024拚開運 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、做錯1步衰整年

年初開運你準備好了嗎？每到春節，各大廟宇都會開放預約安太歲、點光明燈，即使不漏夜排隊，民眾如今也可在家用手機、電腦網路線上點燈。不過，究竟何時是最佳時機，又有哪些該留意的禁忌呢？聯合新聞網為讀者整理兩者差異，及儀式中必須注意的大小事，讓你在新的一年旺旺旺！

▌什麼人可以點光明燈？

光明燈又稱「平安燈」、「消災燈」，就是點燈供佛、祈求新的一年平安順利，點光明燈適用於任何年歲、身分的一般民眾，在年初開春點光明燈，有照耀一年前途、掃除障礙的意義。

但針對沒錢點光明燈的人，命理專家楊登嵙表示別擔心神明不保佑，因為「神明不是只眷顧有點光明燈的人」，只要將自己的「心行」實踐出來，也能得到肯定，以「點心燈」的方式求得平安順遂。

▌點光明燈的最佳時間點

春節期間點光明燈通常選在「天公生」（農曆正月初九，即國曆2月18日），可點「光明燈」、「文昌燈」、「祈子燈」、「姻緣燈」、「藥師燈」、「財利燈」、「太歲燈」、「平安燈」、「斗燈」，不過並未限定在春節時間點燈，若有選定其他特定時間，也可請廟宇安排。

▌點光明燈5大禁忌

▌光明燈的位置意義

通常愈接近廟中主神的燈位，就越多民眾搶點。不過，新竹百年古剎竹蓮寺廟方就曾直言，光明燈有沒有效和位置沒關係，心誠則靈。

▌該如何點光明燈？

點光明燈當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜，廟堂人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福，可以不必寫時辰八字。不知自己時辰八字的人也可以點光明燈，即用姓名、住址，其受惠程度相同。

此外，只要有心意，願意幫別人點燈也可以，可以到廟裡向神職人員依點光明燈的手續辦理，光明燈有如航海中的燈塔，對人生指引光明方向，幫別人點光明燈也是做功德。

龍年犯太歲的生肖

生肖龍：值太歲（本命年） 生肖龍：刑太歲 生肖狗：沖太歲 生肖牛：破太歲 生肖兔：害太歲

命理師柯柏成表示，甲辰龍年「接近12生肖都犯太歲」，而龍年最大苦主是屬兔的人，這年要注意溝通，可能面臨升學、搬遷、移民上都會遇到環境改變中需要適應的課題。破太歲是屬牛，要注意謹慎理財，可能有破財危機，建議屬龍、狗、兔、牛的朋友可到廟裡點光明燈安太歲。

▌如何安太歲？

安太歲有兩種方式，分別是到廟中安太歲及在家安奉太歲星君。如果到廟裡安太歲，可以向廟方購買「太歲衣包」，並在上面寫自己的姓名、出生年月日、地址和祈求事項，接著對太歲星君上香，再將太歲衣包化掉就能完成儀式。

如果選擇在家裡安太歲，首先要向廟方領太歲符，同樣向太歲稟告犯太歲者的資訊及在家安太歲的原因；家中有神案者則必須先和家神稟告太歲一事，接著將太歲符貼在神像左側，且高度不能高於家神。如果家中沒有神案，也不用特別準備香爐，只需張貼到乾淨、不會太吵雜的角落即可，位置則不能正對廁所，最後每天雙手合十敬拜即可。

命理師柯柏成建議，今年犯太歲的四個生肖除了點光明燈外，需要避小人的可以取公雞脖子上的羽毛三根，滴上九滴烈酒放在錦囊內，置於辦公室抽屜或隨身包包內，效期一年，過後直接連同錦囊回收就可以；另外可以放公雞形象的雕塑一隻置於床頭，或配戴公雞形象的吊墜在身上，都是簡易避太歲的方法。

▌安太歲、謝太歲的最佳時間點

安太歲最佳的時間為農曆12月24日至正月15日（即國曆2月3日至24日）前，至於來不及於年初安奉，立夏、立秋、立冬一樣是安太歲的好時機。關於祭拜時間，習俗上沒特別限制，民眾可依照自己方便的時間拜太歲。

到了年末（農曆12月後或農曆12月24日送神當天）要記得謝太歲，感謝太歲星君一年來的保佑，並將家中的太歲符撕掉，丟進金爐和金紙一起化掉。萬一社區不能燒紙錢，也可以將舊的太歲符和金紙交給廟方，在稟告過神明後，給廟方統一焚燒處理。

▌安太歲要準備什麼供品

民眾安太歲時，通常要準備金紙、糕餅、清茶、鮮花，也要供奉象徵好兆頭的蘋果、柑橘、棗子等水果，但切記千萬不能有芭樂和番茄，由於兩種水果的種子不好消化，會隨著排泄物排出體內，被認為對神明懷有不敬之意。

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