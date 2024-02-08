財神是你！龍年「17款新春刮刮樂」攻略全在這 內行買這款必中獎

隨著農曆春節到來，不少民眾蓄勢待發，準備去彩券行買刮刮樂試試新春好手氣。台灣彩券今年也趁勢推出17款龍年刮刮樂，每一款都各有特色、獎項豐富，除了最高獎項2000萬元，還有一款刮刮樂更是買了必中獎，不過，琳瑯滿目的彩券究竟怎麼買才好？

《聯合新聞網》整理了17款刮刮樂攻略，包括各自的中獎率、玩法、價格與特色，讓民眾新年喜迎財神爺，幫自己賺年終，所有資訊仍以台彩官網公告為準。

台彩共推出17款2024龍年新春刮刮樂，分三批於1月1日、1月16日、1月30日上市，最晚在7月30日下市；兌獎截止日則分別為10月1日、10月16日、10月30日。

1月1日上市、7月1日下市、10月1日兌獎截止： 大發利市、無敵開獎機、百萬年終獎金、聚寶盆、招財進寶、柿柿如意 1月16日上市、7月16日下市、10月16日兌獎截止： 金龍獎、2000萬超級紅包、金龍報喜、幸運紅包、攏好運 1月30日上市、7月30日下市、10月30日兌獎截止： 1200萬大吉利、龍年行大運、五路財神、恭喜發財、良橙吉時、龍來發

《聯合新聞網》統整17款刮刮樂的中獎率與價格，由高至低依序排列，讓民眾根據自身喜好，挑選最適合的彩券。

各款刮刮樂中獎率一次看：

中獎率最高前5名刮刮樂分別為「金龍獎」、「1200萬大吉利」、「2000萬超級紅包」、「金龍報喜」、「龍年行大運」。其中，值得一提的是「金龍獎」100％必中獎，但同時100元等小獎也很多，不一定能夠回本，適合想體驗中獎、沾沾喜氣的民眾購買。

· 金龍獎：100％ · 1200萬大吉利：70.00％ · 2000萬超級紅包：69.34％ · 金龍報喜：50.34％ · 龍年行大運：50.09％ · 大發利市：42.02％ · 五路財神：40.72％ · 無敵開獎機：38.00％ · 恭喜發財：34.50％ · 幸運紅包：34.00％ · 百萬年終獎金：33.72％ · 攏好運：33.14％ · 良橙吉時：33.14％ · 聚寶盆：33.05％ · 招財進寶：33.00％ · 柿柿如意：32.00％ · 龍來發：31.00％

各款刮刮樂價位一次看：

· 2000元：2000萬超級紅包 · 1000元：1200萬大吉利 · 500元：金龍獎、大發利市、五路財神 · 300元：無敵開獎機 · 200元：金龍報喜、恭喜發財、幸運紅包、百萬年終獎金、招財進寶、龍來發 · 100元：龍年行大運、攏好運、良橙吉時、聚寶盆、柿柿如意

▌金龍獎

金龍獎。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張500元

上市日：113年1月16日

下市日：113年7月16日

兌獎截止日：113年10月16日

彩券特色：

· 總中獎率：100％

· 高達14次中獎機會

· 頭獎300萬元

獎項一覽： · 300萬元（13個） · 5萬元（47個）；1萬元（140個） · 5000元（3,496個）；2000元（43,400個）；1500元（78,400個）；1000元（658,364個） · 800元（84,000個）；600元（142,800個）；500元（1,680,000個）；300元（53,200個）；200元（224,000個）；100元（4,032,140個）

玩法說明： 1、刮出2個相同金額，即得該獎金。 2、任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。 3、刮出3個相同金額，即得該獎金。 4、刮出3個相同符號，即得該獎金。 5、刮出1個金額，即得該獎金。

▌1200萬大吉利

1200萬大吉利。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張1000元

上市日：113年1月30日

下市日：113年7月30日

兌獎截止日：113年10月30日

彩券特色：

· 總中獎率：70.00％

· 頭獎1200萬元

獎項一覽： · 1200萬元（5個） · 100萬元（150個） · 10萬元（210個）；5萬元（384個）；1萬元（2,400個） · 5000元（48,000個）；2000元（531,120個）；1500元（364,800個）；1200元（196,800個）；1000元（1,104,000個） · 500元（1,952,400個）

玩法說明： · 遊戲1：任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。 · 遊戲2：任1局中刮出3個相同符號，即得該局獎金（不可跨列對獎）。 · 遊戲3：任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。 · 遊戲4：刮出3個相同金額，即得該獎金。 · 遊戲5：任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。

▌2000萬超級紅包

2000萬超級紅包。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張2000元

上市日：113年1月16日

下市日：113年7月16日

兌獎截止日：113年10月16日

彩券特色：

· 總中獎率：69.34％

· 頭獎2000萬元

· 200萬元＋賓士休旅車

獎項一覽： · 2000萬元（8個） · 200萬元＋賓士休旅車（10個）；100萬元（1,000個） · 10萬元（5,120個）；3萬元（4,200個）；1萬元（55,400個） · 5000元（963,800個）；2000元（1,903,600個）；1000元（4,000,000個）

玩法說明： 任1遊戲中，若刮出「車子」符號，即得2獎獎金200萬元。本期2獎除獎金200萬元外，台灣彩券另贈送賓士休旅車1部（型號：GLA 180 白色，價值以市價為準）。 · 遊戲1：任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金（不可跨區對獎）。 · 遊戲2：刮出2個相同金額，即得該獎金。 · 遊戲3：刮出1個金額，即得該獎金。 · 遊戲4：刮出1個金額，即得該獎金。 · 遊戲5：刮出3個相同金額，即得該獎金。 · 遊戲6：刮出1個金額，即得該獎金。 · 遊戲7：任1局中，若「您的號碼」大於「對手的號碼」，即得該局獎金（不可跨列對獎）。 · 遊戲8：任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金（不可跨區對獎）。

▌金龍報喜

金龍報喜。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張200元

上市日：113年1月16日

下市日：113年7月16日

兌獎截止日：113年10月16日

彩券特色：

· 總中獎率：50.34％

· 最高獎金10萬元

獎項一覽： · 10萬元（600個） · 1萬元（500個） · 5000元（809個）；2000元（11,193個）；1000元（16,236個） · 500元（114,232個）；300元（1,018,109個）；200元（2,946,353個）

玩法說明： 任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。

▌龍年行大運

龍年行大運。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張100元

上市日：113年1月30日

下市日：113年7月30日

兌獎截止日：113年10月30日

彩券特色：

· 總中獎率：50.09％

· 最高獎金5萬元

獎項一覽： · 5萬元（150個） · 5000元（200個）；2000元（3,199個）；1500元（5,910個）；1000元（9,822個） · 800元（17,920個）；500元（78,283個）；300元（52,226個）；200元（111,157個）；100元（3,808,815個）

玩法說明： 刮出1個「龍」符號，即得該符號對應的獎額。

▌大發利市

大發利市。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張500元

上市日：113年1月1日

下市日：113年7月1日

兌獎截止日：113年10月1日

彩券特色：

· 總中獎率：42.02％

· 頭獎500萬元

獎項一覽： · 500萬元（4個） · 10萬元（100個）；5萬元（200個）；1萬元（5,200個） · 5000元（100,000個）；2000元（32,000個）；1000元（163,600個） · 600元（360,000個）；500元（1,440,000個）

玩法說明： 1、刮出3個相同符號，即得該獎金。 2、刮出1個金額，即得該獎金。 3、任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。 4、刮出3個相同金額，即得該獎金。 5、刮出3個相同金額，即得該獎金。

▌五路財神

五路財神。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張500元

上市日：113年1月30日

下市日：113年7月30日

兌獎截止日：113年10月30日

彩券特色：

· 總中獎率：40.72％

· 頭獎500萬元

· 總獎金逾21億元

獎項一覽： · 500萬元（8個） · 10萬元（42個）；5萬元（165個）；1萬元（672個） · 5000元（127,920個）；2000元（57,600個）；1000元（220,800個） · 600元（480,000個）；500元（1,555,920個）

玩法說明： 1、刮出1個金額，即得該獎金。 2、刮出3個相同金額，即得該獎金。 3、任1個「您的符號」對中「幸運符號」，即得該符號對應的獎金。 4、刮出1個金額即得該獎金。 5、任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。

▌無敵開獎機

無敵開獎機。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張300元

上市日：113年1月1日

下市日：113年7月1日

兌獎截止日：113年10月1日

彩券特色：

· 總中獎率：38.00％

· 頭獎300萬元

獎項一覽： · 300萬元（5個） · 10萬元（48個）；1萬元（157個） · 5000元（2,259個）；2000元（11,739個）；1500元（69,858個）；1000元（429,066個） · 800元（200,619個）；500元（850,932個）；300元（1,523,906個）

玩法說明： 1、刮開「幸運號碼」刮區，共有22個幸運號碼。 2、第1局至第9局遊戲中，依對中「幸運號碼」數，領取該局遊戲之獎金，各局以領取1個獎項為限。 3、該9局遊戲上印有刮膜，可刮開作為對中「幸運號碼」之記號。 4、不可跨局對獎。

▌恭喜發財

恭喜發財。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張200元

上市日：113年1月30日

下市日：113年7月30日

兌獎截止日：113年10月30日

彩券特色：

· 總中獎率：34.50％

· 頭獎200萬元

· 高達10次中獎機會

獎項一覽： · 200萬元（8個） · 10萬元（160個）；1萬元（648個） · 5000元（6,520個）；3000元（13,036個）；2000元（26,116個）；1500元（52,217個）；1000元（163,192個） · 500元（169,744個）；300元（1,109,744個）；200元（1,273,443個）

玩法說明： 任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎額；或刮出1個「發」符號，即得刮區內所有的獎額。

▌幸運紅包

幸運紅包。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張200元

上市日：113年1月16日

下市日：113年7月16日

兌獎截止日：113年10月16日

彩券特色：

· 總中獎率：34.00％

· 頭獎200萬元

獎項一覽： · 200萬元（6個） · 10萬元（48個）；1萬元（615個） · 5000元（1,305個）；3000元（2,597個）；2000元（19,609個）；1000元（233,338個） · 500元（470,008個）；300元（913,922個）；200元（1,133,110個）

玩法說明： 刮開刮區後，若刮出1個(含)以上的「紅包」符號，即得上表中獎方式對應之獎金。

▌百萬年終獎金

百萬年終獎金。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張200元

上市日：113年1月1日

下市日：113年7月1日

兌獎截止日：113年10月1日

彩券特色：

· 總中獎率：33.72％

· 頭獎100萬元

· 總獎金超過10億元

獎項一覽： · 100萬元（120個） · 10萬元（32個）；1萬元（34個） · 5000元（8,207個）；2000元（22,828個）；1500元（27,711個）；1000元（189,178個） · 500元（163,181個）；300元（936,818個）；200元（1,403,443個）

玩法說明： · 遊戲1：刮出「錢」符號，即得獎金500元。 · 遊戲2：刮出1個金額，即得該獎金。 · 遊戲3：任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。 · 遊戲4：刮出3個相同金額，即得該獎金。

▌攏好運

攏好運。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張100元

上市日：113年1月16日

下市日：113年7月16日

兌獎截止日：113年10月16日

彩券特色：

· 總中獎率：33.14％

· 頭獎30萬元

獎項一覽： · 30萬元（7個） · 1萬元（80個） · 3000元（1,604個）；1500元（11,995個）；1000元（30,478個） · 800元（29,909個）；500元（178,510個）；300元（160,749個）；200元（642,867個）；100元（1,607,373個）

玩法說明： 任1比賽中，若「您的號碼」大於「對手的號碼」，即得該比賽獎金（不可跨比賽對獎）。

▌良橙吉時

良橙吉時。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張100元

上市日：113年1月30日

下市日：113年7月30日

兌獎截止日：113年10月30日

彩券特色：

· 總中獎率：33.14％

· 頭獎30萬元

獎項一覽： · 30萬元（7個） · 1萬元（80個） · 3000元（1,642個）；1500元（12,155個）；1000元（31,005個） · 800元（30,362個）；500元（181,188個）；300元（163,204個）；200元（652,743個）；100元（1,632,104個）

玩法說明： 1、任1局中刮出3個相同符號，即得該局獎金（不可跨局對獎）。 2、刮出1個金額，即得該獎金。

▌聚寶盆

聚寶盆。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張100元

上市日：113年1月1日

下市日：113年7月1日

兌獎截止日：113年10月1日

彩券特色：

· 總中獎率：33.05％

· 頭獎50萬元

獎項一覽： · 50萬元（8個） · 5萬元（16個）；1萬元（36個） · 5000元（65個）；2000元（126個）；1500元（263個）；1000元（813個） · 800元（1,497個）；700元（1,303個）；600元（4,878個）；500元（267,134個）；200元（1,177,727個）；100元（1,238,106個）

玩法說明： 任1個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金。

▌招財進寶

招財進寶。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張200元

上市日：113年1月1日

下市日：113年7月1日

兌獎截止日：113年10月1日

彩券特色：

· 總中獎率：33.00％

· 頭獎200萬元

獎項一覽： · 200萬元（6個） · 10萬元（48個）；1萬元（629個） · 5000元（1,332個）；3000元（2,768個）；2000元（21,289個）；1000元（264,350個） · 500元（434,029個）；300元（886,122個）；200元（1,081,917個）

玩法說明： 1、刮出3個相同符號，即得該獎金（不可跨遊戲刮區對獎）。 2、刮出1個金額，即得該獎金。

▌柿柿如意

柿柿如意。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張100元

上市日：113年1月1日

下市日：113年7月1日

兌獎截止日：113年10月1日

彩券特色：

· 總中獎率：32.00％

· 頭獎30萬元

獎項一覽： · 30萬元（8個） · 1萬元（96個） · 3000元（1,636個）；1500元（12,231個）；1000元（30,967個） · 800元（30,384個）；500元（181,089個）；300元（163,268個）；200元（652,761個）；100元（1,538,852個）

玩法說明： 1、刮出3個「柿子」符號，即得獎金。 2、刮出1個金額，即得該獎金。

▌龍來發

龍來發。 圖／擷自台灣彩券官網

售價：每張200元

上市日：113年1月30日

下市日：113年7月30日

兌獎截止日：113年10月30日

彩券特色：

· 總中獎率：31.00％

· 頭獎200萬元

獎項一覽： · 200萬元（8個） · 8萬元（27個）；16000元（156個） · 8000元（1,303個）；2000元（26,128個）；1600元（116,194個）；1000元（163,173個） · 800元（179,665個）；500元（55,492個）；300元（587,589個）；200元（1,400,223個）