壓歲錢該包多少？龍年新春「紅包攻略」 禁忌習俗、行情價一文看懂

2024年農曆新年即將到來，除了與家人們團聚外，小朋友們最期待的就是領壓歲錢，不過對於包紅包的大人來說卻很頭痛，究竟紅包到底得包多少呢？聯合新聞網整理「過年紅包攻略」，讓你不再苦惱要包多少，同時避免數字禁忌。

發壓歲錢的意義

過年長輩包給晚輩的紅包稱「壓歲錢」，「歲」與相傳的古代怪獸「祟」同音，傳說中漢朝時，每逢除夕夜都會有名為「祟」的怪獸下山搗亂，嚇得小朋友沒辦法睡覺，大人因此將「祟」怪獸最怕的銅錢裝進紅紙袋放在枕頭下，就能趕走「祟」，小朋友就可以安心睡覺。

口耳相傳，就演變成過年發紅包的習俗，因此發「壓歲錢」給小朋友，也有驅邪避獸、壓制災厄的意義，是長輩對晚輩的祝福。

紅包吉利數字

在傳統禮俗中，「好事成雙」一詞代表好事接連發生，所以喜事多以雙數為佳，但要避免「4」、「8」，因為有「死」、「別」的諧音，但若包的金額較大時，也可包到9這個單數，象徵「長長久久」，例如9000或9900元。

包紅包行情表

過年紅包大約有固定行情，不過仍應照實際經濟能力去衡量，其背後的心意才是重點。

春節紅包行情價一覽。聯合新聞網製圖

祖父母長輩 3,600元或6,000元或以上 父母、公婆 6,000元或6,600元或以上 自己小孩 國小：600元或800元

國中：800元到1,200元

高中：1,200元到2,600元

大學：2,600元到3,600元 鄰居、同事及親友小孩 不包或200元或600元

包紅包禁忌

•不要當場開紅包

收到紅包，當場打開紅包數金額是不禮貌的行為。

•紅包、鈔票別折

摺到紙鈔恐會阻礙好運，使運氣不順暢。

•紅包袋避免重複用

送紅包象徵祝新年好運，若紅包已經用過了，等於「好運」被領走。

•紅包錢別急著花

在傳統習俗上，會將紅包錢放到元宵後再使用，或將紅包錢存到銀行、放進錢包，有「延續鴻運、帶來財運」的涵義。

•紅包袋不要封口

用於婚禮的紅包，或喪禮的白包都可封口，象徵只給1次；而過年給的紅包則不用封口，代表著希望年年如此、長長久久。

包紅包小撇步

•給長輩的紅包要逐年增加

包給長輩的紅包又稱「添歲錢」，所以紅包金額要逐年增加，代表為長輩增福添壽。

•用百元鈔來代替千元鈔

可用百元鈔來代替千元鈔，除了百鈔是紅色能添喜氣外，還能讓紅包看起來更大包。

•使用新紅包、新鈔

過年包紅包，用新的紅包袋和新鈔，新鈔拿在手上的觸感及視覺，象徵新年新開始「一元復始，萬象更新」。

新台幣示意圖。本報資料照

給紅包時機點

•除夕夜

•初二回娘家

•過年期間到親戚家作客，或親戚來家中作客