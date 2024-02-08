壓歲錢該包多少？龍年新春「紅包攻略」 禁忌習俗、行情價一文看懂
2024年農曆新年即將到來，除了與家人們團聚外，小朋友們最期待的就是領壓歲錢，不過對於包紅包的大人來說卻很頭痛，究竟紅包到底得包多少呢？聯合新聞網整理「過年紅包攻略」，讓你不再苦惱要包多少，同時避免數字禁忌。
發壓歲錢的意義
過年長輩包給晚輩的紅包稱「壓歲錢」，「歲」與相傳的古代怪獸「祟」同音，傳說中漢朝時，每逢除夕夜都會有名為「祟」的怪獸下山搗亂，嚇得小朋友沒辦法睡覺，大人因此將「祟」怪獸最怕的銅錢裝進紅紙袋放在枕頭下，就能趕走「祟」，小朋友就可以安心睡覺。
口耳相傳，就演變成過年發紅包的習俗，因此發「壓歲錢」給小朋友，也有驅邪避獸、壓制災厄的意義，是長輩對晚輩的祝福。
紅包吉利數字
在傳統禮俗中，「好事成雙」一詞代表好事接連發生，所以喜事多以雙數為佳，但要避免「4」、「8」，因為有「死」、「別」的諧音，但若包的金額較大時，也可包到9這個單數，象徵「長長久久」，例如9000或9900元。
包紅包行情表
過年紅包大約有固定行情，不過仍應照實際經濟能力去衡量，其背後的心意才是重點。
祖父母長輩
3,600元或6,000元或以上
父母、公婆
6,000元或6,600元或以上
自己小孩
國小：600元或800元
國中：800元到1,200元
高中：1,200元到2,600元
大學：2,600元到3,600元
鄰居、同事及親友小孩
不包或200元或600元
包紅包禁忌
•不要當場開紅包
收到紅包，當場打開紅包數金額是不禮貌的行為。
•紅包、鈔票別折
摺到紙鈔恐會阻礙好運，使運氣不順暢。
•紅包袋避免重複用
送紅包象徵祝新年好運，若紅包已經用過了，等於「好運」被領走。
•紅包錢別急著花
在傳統習俗上，會將紅包錢放到元宵後再使用，或將紅包錢存到銀行、放進錢包，有「延續鴻運、帶來財運」的涵義。
•紅包袋不要封口
用於婚禮的紅包，或喪禮的白包都可封口，象徵只給1次；而過年給的紅包則不用封口，代表著希望年年如此、長長久久。
包紅包小撇步
•給長輩的紅包要逐年增加
包給長輩的紅包又稱「添歲錢」，所以紅包金額要逐年增加，代表為長輩增福添壽。
•用百元鈔來代替千元鈔
可用百元鈔來代替千元鈔，除了百鈔是紅色能添喜氣外，還能讓紅包看起來更大包。
•使用新紅包、新鈔
過年包紅包，用新的紅包袋和新鈔，新鈔拿在手上的觸感及視覺，象徵新年新開始「一元復始，萬象更新」。
給紅包時機點
•除夕夜
•初二回娘家
•過年期間到親戚家作客，或親戚來家中作客
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