初五正逢情人節！「分手魔咒」靈不靈？這1處恐成熱戀情侶禁地

農曆春節假期來到最後一天，今（2024）年初五正好碰上2月14日的「西洋情人節」，不少人都把握最後的連假時光，與伴侶一同出遊，慶祝這一年一度的浪漫佳節。然而，情侶之間仍有不少「會分手的都市傳說」被流傳，不僅送禮有禁忌，就連觀光景點恐也藏有魔咒。

為了守護情侶間美好的情誼，《聯合新聞網》統整了傳聞中的「分手魔咒」，讓大家可以謹慎避免！

❤ 送禮有學問 「這些東西」恐大扣分

許多人習慣在情人節這天互送禮物傳達情意，但有些物品恐不適合在這佳節登場，寓意可能也非正向的，可以盡量避免。

❣ 不要送傘：傘的讀音像「散」，恐被解讀成「感情散了」。

❣ 不要送鞋子：有些人認為送鞋子給他人是暗示對方「請他離開」，恐引起誤會。

❣ 別送鐘、錶：傳統習俗對此較為忌諱，因「送鐘」讀音似「送終」，易讓人有不吉利的感覺。

❣ 手帕、毛巾先避免：手帕、毛巾多是喪家送給喪禮與會者的東西，有些人對此也較為忌諱。

❣ 別送剪刀：剪刀屬於利器之一，部分人會解讀為「想要一刀兩斷」。

許多情侶喜歡到觀光景點踩點，但有些地方恐有「分手魔咒」。示意圖／ingimage

❤ 情侶魔咒顯威 去了「這些地方」恐有分手危機？

不少民眾都喜歡在情人節這天安排旅遊行程，想帶著另一伴出外踏青，創造屬於兩個人的美好回憶。但許多觀光景點藏有「分手魔咒」，若擔心恐有壞事發生，可事先避掉這些觀光地。

❣ 木柵指南宮：指南宮主要供奉的是呂洞賓，傳聞他因追求何仙姑未果，只要見到情侶進到廟內就會將其拆散。另一派說法則稱，呂洞賓只會讓不適合的情侶分離，若兩人是真愛則不受影響。

❣ 淡水漁人碼頭情人橋：都市傳說流傳，戀人若一起走過情人橋關係就會破裂。

❣ 彰化八卦山：流傳的故事指出，以前曾有一對情侶因父母反對而被拆散，他們便在佛前發誓、詛咒其他戀人，因此才衍生出了分手魔咒。

❣ 基隆情人湖：「情人湖」的名稱來源是因一對戀人遭家人反對，兩人便跳湖殉情，而有了此名。後世流傳認為，情侶只要到情人湖就會被拆散，也有人指出，若情侶走情人橋時緊牽著彼此的雙手，那魔咒就會被破解。

❣ 新店碧潭吊橋：傳聞認為碧潭吊橋就是一座「分手橋」，情侶一起走的話恐會感情破裂。

❣ 日本東京迪士尼樂園：迪士尼可說是台灣人赴日必去的景點之一，但因園內遊樂設施等待時間漫長，容易讓人「露出本性」，有些情侶也常在過程中起爭執，進而看透對方，因此成為另類的分手景點。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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