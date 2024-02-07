貼錯恐衰運纏整年！龍年貼春聯「招財好運」有訣竅 7大禁忌看這邊
貼春聯是台灣過年的習俗之一，隨著春節到來，不少民眾會趁著除舊布新大掃除時，一併換新春聯。不過，貼春聯也有訣竅，講求良辰吉時與方位，且禁忌繁多，稍不留神弄錯任何一步都可能壞了整年運勢。《聯合新聞網》便整理了龍年貼春聯的各種撇步與禁忌，讓民眾招財、好運，不用擔心衰運纏身。
春聯常見「4種貼法」：
1、門聯：從屋外朝向屋內，右手邊貼上聯、左手邊貼下聯、正中間貼橫聯。
2、斗方（單字春聯）：尖角需朝4邊放，例如「春」、「福」、「滿」。
3、春條（單張春聯）：單條的4字吉語，例如「恭賀新禧」。
4、門神春聯：貼於家中正門，左右各1門神對望。
此外，傳統上認為喪家才會貼黃色春聯，不過命理專家小孟老師指出，只要不是左右對聯貼門是黃色，貼黃色（金色）畫龍、畫鳳、畫動物的春聯反而能招財，因為金色代表財氣。貼金色春聯在家裡、辦公室內，有金龍藏家中，孵出金龍財寶蛋的意涵，可以好運旺盛。
家中辦喪怎麼貼？
· 喪事未滿一年：不可貼。
· 喪事第一年：貼白色對聯。
· 喪事第二年：貼綠色對聯。
· 喪事第三年：貼黃色對聯。
· 喪事第四年：貼回紅色對聯。
在貼新春聯之前，要先撕下舊春聯，命理師柯柏成過去也曾建議，在節氣「大寒（1/20）」後即可先行清除，最遲在「除夕夜團圓飯前」將新春聯貼好即可，並提醒4個最佳的貼春聯時機。
除夕當天「4大時辰」貼新春聯最好
1、卯時（上午5時至7時）：
由家中「適齡未婚」的成員貼春聯，可招人緣、桃花，旺貴人運。
2、辰時（上午7時至9時）：
由家中經濟支柱（負責賺錢者）貼春聯，可旺財運。
3、巳時（上午9時至11時）：
由家中從事業務、老師、網紅、政論名嘴等職業者貼春聯，可增進口才。
4、午時（上午11時至下午1時）：
由家中久病不癒者貼春聯，可取正午當旺陽氣去除病魔。若當事人無法動身，家人也可先行代貼，但貼完後需要告知當事人「已經幫他處理好」，來年的病就會痊癒。
1、上下聯勿貼錯
從屋外朝向屋內，右手邊貼上聯、左手邊貼下聯、正中間貼橫聯。一般春聯會有3幅，包含2幅直聯、1幅橫聯，若直聯最後1字是仄聲字，即為上聯；若直聯最後1字是平聲字，則為下聯。至於上下聯尾字都是平聲字的狀況，則選台語發聲和國語發聲有明顯區別的字為仄聲字（短促而重者），即為上聯。
如何區分仄聲字、平聲字？
上聲（國字注音第3聲）、去聲（國字注音第4聲）、入聲（短促聲）皆屬仄聲字；國字注音第1聲、第2聲則屬平聲字。
範例：
· 喜慶爆竹送玉兔（仄聲上聯）、吉祥梅花迎金龍（平聲下聯）。
· 直聯尾字都是平聲字：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）；「四季平安原是福」（上聯）、「一堂和煦變成春」（下聯）。
2、大門口不貼春
在大門口貼春聯時，應避免僅單貼一個「春」字，可以再貼「福」、「招財進寶」等。因為古代只有八大行業會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。
3、大門口不倒貼春聯
將「財」、「福」字倒過來貼，有財到、福到之意。但在大門口貼春聯時，「財」、「福」字不可倒貼，因有進家門前就把「財運、福氣倒光」的意涵。
其它地方例如窗、內門或水缸等器具則可倒過來貼，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意為「福倒不出來」。此外，米甕、冰箱外也可貼「滿」字，寓意東西滿出來。
4、春聯不可貼雙數
在大門口貼春聯時只能貼單數。因單（1、3、5）為陽，象徵吉祥，雙（2、4、6）為陰，貼雙數春聯反而容易招陰；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。
5、舊春聯要撕下來
在貼新春聯之前，要先清除舊春聯，將其撕下、撕破才代表「除舊布新」，不可貪圖方便，而直接覆蓋貼於舊春聯上，會將去年不好的氣留到新的一年。若春聯有破損情況，則應及時修復，不可放任不管；若春聯自然脫落，則不宜補貼春聯。
撕春聯有撇步：
· 可用吹風機加熱軟化底膠，或噴酒精溶解殘膠。
· 油漆牆面不建議噴灑酒精，最好在貼上時就先使用易撕除的膠帶。
· 不建議使用刀子、剪刀等利器清除殘膠，以避免血光之災。
6、不可有不吉利的字
寫春聯時，可將對未來的期許、感受寫進去，但需留意應避免出現不吉祥的寓意，例如「死」、「亡」等字眼，同音／義字也是避開為妙。
7、當年辦喪不可貼春聯
該年家中若有辦喪事，未滿一年不可貼春聯，除了有誤解慶祝之意，因貼春聯代表有喜事，也容易沖到喪事。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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