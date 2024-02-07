貼錯恐衰運纏整年！龍年貼春聯「招財好運」有訣竅 7大禁忌看這邊

貼春聯是台灣過年的習俗之一，隨著春節到來，不少民眾會趁著除舊布新大掃除時，一併換新春聯。不過，貼春聯也有訣竅，講求良辰吉時與方位，且禁忌繁多，稍不留神弄錯任何一步都可能壞了整年運勢。《聯合新聞網》便整理了龍年貼春聯的各種撇步與禁忌，讓民眾招財、好運，不用擔心衰運纏身。

春聯常見「4種貼法」： 1、門聯：從屋外朝向屋內，右手邊貼上聯、左手邊貼下聯、正中間貼橫聯。 2、斗方（單字春聯）：尖角需朝4邊放，例如「春」、「福」、「滿」。 3、春條（單張春聯）：單條的4字吉語，例如「恭賀新禧」。 4、門神春聯：貼於家中正門，左右各1門神對望。

此外，傳統上認為喪家才會貼黃色春聯，不過命理專家小孟老師指出，只要不是左右對聯貼門是黃色，貼黃色（金色）畫龍、畫鳳、畫動物的春聯反而能招財，因為金色代表財氣。貼金色春聯在家裡、辦公室內，有金龍藏家中，孵出金龍財寶蛋的意涵，可以好運旺盛。

家中辦喪怎麼貼？ · 喪事未滿一年：不可貼。 · 喪事第一年：貼白色對聯。 · 喪事第二年：貼綠色對聯。 · 喪事第三年：貼黃色對聯。 · 喪事第四年：貼回紅色對聯。

在貼新春聯之前，要先撕下舊春聯，命理師柯柏成過去也曾建議，在節氣「大寒（1/20）」後即可先行清除，最遲在「除夕夜團圓飯前」將新春聯貼好即可，並提醒4個最佳的貼春聯時機。

1、上下聯勿貼錯

從屋外朝向屋內，右手邊貼上聯、左手邊貼下聯、正中間貼橫聯。一般春聯會有3幅，包含2幅直聯、1幅橫聯，若直聯最後1字是仄聲字，即為上聯；若直聯最後1字是平聲字，則為下聯。至於上下聯尾字都是平聲字的狀況，則選台語發聲和國語發聲有明顯區別的字為仄聲字（短促而重者），即為上聯。

如何區分仄聲字、平聲字？ 上聲（國字注音第3聲）、去聲（國字注音第4聲）、入聲（短促聲）皆屬仄聲字；國字注音第1聲、第2聲則屬平聲字。 範例： · 喜慶爆竹送玉兔（仄聲上聯）、吉祥梅花迎金龍（平聲下聯）。 · 直聯尾字都是平聲字：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）；「四季平安原是福」（上聯）、「一堂和煦變成春」（下聯）。

2、大門口不貼春

在大門口貼春聯時，應避免僅單貼一個「春」字，可以再貼「福」、「招財進寶」等。因為古代只有八大行業會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

3、大門口不倒貼春聯

將「財」、「福」字倒過來貼，有財到、福到之意。但在大門口貼春聯時，「財」、「福」字不可倒貼，因有進家門前就把「財運、福氣倒光」的意涵。

其它地方例如窗、內門或水缸等器具則可倒過來貼，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意為「福倒不出來」。此外，米甕、冰箱外也可貼「滿」字，寓意東西滿出來。

4、春聯不可貼雙數

在大門口貼春聯時只能貼單數。因單（1、3、5）為陽，象徵吉祥，雙（2、4、6）為陰，貼雙數春聯反而容易招陰；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

5、舊春聯要撕下來

在貼新春聯之前，要先清除舊春聯，將其撕下、撕破才代表「除舊布新」，不可貪圖方便，而直接覆蓋貼於舊春聯上，會將去年不好的氣留到新的一年。若春聯有破損情況，則應及時修復，不可放任不管；若春聯自然脫落，則不宜補貼春聯。

撕春聯有撇步： · 可用吹風機加熱軟化底膠，或噴酒精溶解殘膠。 · 油漆牆面不建議噴灑酒精，最好在貼上時就先使用易撕除的膠帶。 · 不建議使用刀子、剪刀等利器清除殘膠，以避免血光之災。

6、不可有不吉利的字

寫春聯時，可將對未來的期許、感受寫進去，但需留意應避免出現不吉祥的寓意，例如「死」、「亡」等字眼，同音／義字也是避開為妙。

7、當年辦喪不可貼春聯

該年家中若有辦喪事，未滿一年不可貼春聯，除了有誤解慶祝之意，因貼春聯代表有喜事，也容易沖到喪事。

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