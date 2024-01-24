自備電廠成本高 業者寧購憑證

綠色和平組織建議企業應擴展「自發自用」模式，呼籲政府透過政策鼓勵，改善目前綠電市場的困境。不過光電業者透露，實務上，很多公司礙於自行興建太陽能發電廠面積不足、投入資本成本太高或不具經營電廠運作管理專業，多數寧願直接向光電廠採購綠電或透過綠電憑證交易平台購買綠電憑證，反而比較符合效益。

安侯建業聯合會計師事務所執行副總林泉興指出，國內對於電廠設置有一定的條件，包括場地、機電整合、裝置容量、電網聯結等問題，自備電廠的成本只會更多，不可能每一家業者都想自己開電力公司，這就像要喝牛奶先養一頭牛一樣。轉供自用則是在第三地蓋電廠，電力再轉供，理論及想法是沒錯，但實務上有很多考量，包括投資成本、裝置的介接等。

資誠普華綠色科技公司董事李宗哲則說，企業核心功能並不是在發電，不會花太多精神處理電力來源問題，透過售電業者整合這些電力交易合約，但售電業者提供的合約品質是否可保證讓企業確實取得再生能源的發電，也是需要留意的問題。

光電業者表示，自發自用成本仍高，建議政府提供租稅或投資獎勵，也應讓金融機構提供優惠利率及降低貸款要件等各面向支持，畢竟企業若評估划不來，倒不如直接向光電廠購買綠電或綠電憑證，甚至直接繳納碳費。