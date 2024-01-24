聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電：核能延役還要面對核安、核廢問題

聯合報／ 記者林海胡瑞玲張曼蘋／連線報導
台電。圖／聯合報系資料照
台電。圖／聯合報系資料照

國民黨團昨開記者會表示將推動修法讓核電廠延役，台電表示，尊重立委職權，但現階段核能延役除需突破法規之限制外，仍須面對嚴峻的安全審查程序及用過核燃料處置的問題，這都需要社會的支持和地方的同意。

台電表示，核電廠若要延役，需先針對機械、電氣、儀控等類設備及結構物件，進行運轉環境下的材料老化、設備運轉特性、及未來維護保養策略等，通盤性盤點與檢視，並提出延役計畫送核安會進行安全審查，以確保核能安全，審查時程難以預估。

此外，台電指出，延役前核電廠須再完成部分設備汰換更新、福島安全強化方案及耐震補強工程，而延役仍須誠實面對用過核燃料處置的問題，如核二廠乾式貯存設施因新北市政府阻撓無法動工，致使爐心用過核燃料迄未退出，無法抽換爐心用過燃料，核二廠一號機甚至因此提早半年停機。乾貯設施興建與啟用必須獲得地方政府的支持，才有辦法延役。

核安會則回應，我國核電廠延役申請期限規定，源於核管法及相關子法，二○○三年至二○○五年期間訂定時，就已規範應於執照屆滿前五年提出；目前各核電廠均已經超過法規規定可提出延役申請的期限，且核一、二廠已進入除役階段，若國家政策確定要延役，必須修訂核管法及相關子法，以取得延役申請的適法性。

新北市政府發言人張愛晶表示，尊重立委們提出的修正，能源問題是台灣必須共同面對的挑戰，在安全無虞前提下，人民期待能讓台灣穩定供電的能源轉型，期盼未來政府傾聽各界聲音，提出有效且符合世界趨勢的能源政策。

核電 台電

延伸閱讀

藍委提修法延長核電廠使用 綠委：最大問題卡在侯友宜

藍委擬修法解套核電廠延役 綠委：只是給支持者交代

今年恐再虧逾1800億…為何虧損那麼多？台電：燃料價格翻漲

幫核二、核三解套 藍委提修法 不設定延役申請期限

相關新聞

新國會第一槍！藍擬修法 為核電廠延役解套

新國會二月一日報到，國民黨將成下屆立法院最大黨，藍白聯手也將掌握過半席次。多位國民黨立委及立委當選人昨天宣示將針對「核子...

新聞眼／藍為核電解套 也向白遞橄欖枝

民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜競選總統期間，都表態主張核二、核三延役，選後國民黨主動出招，拋出修法主張，除了解套核電廠...

不是修法能解決 綠委：卡在乾貯槽

國民黨立委王鴻薇等人昨天主張修正「核子反應器設施管制法」第六條，明定不設定延役申請期限。民進黨立委許智傑表示，核電廠延役...

台電：核能延役還要面對核安、核廢問題

國民黨團昨開記者會表示將推動修法讓核電廠延役，台電表示，尊重立委職權，但現階段核能延役除需突破法規之限制外，仍須面對嚴峻...

綠電不足 環團倡企業自發自用

綠色和平昨發布「RE 10X10 企業綠電倡議二○二三年度報告」，內容指出因供給總量不足、取得困難、價格不透明等原因，成...

自備電廠成本高 業者寧購憑證

綠色和平組織建議企業應擴展「自發自用」模式，呼籲政府透過政策鼓勵，改善目前綠電市場的困境。不過光電業者透露，實務上，很多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。