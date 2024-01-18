快訊

懶人包／三星Galaxy S24發表會秀超強AI功能7亮點！也有鈦金屬、規格顏色一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又一家 恩德也被駭客攻擊

聯合報／ 記者楊伶雯鍾張涵陳儷方許維寧／台北報導
恩德（1528）昨日下午公告部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。情境示意圖。圖／ingimage
恩德（1528）昨日下午公告部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。情境示意圖。圖／ingimage

繼鴻海集團旗下的半導體設備廠京鼎網頁遭駭，印刷電路板（PCB）廠恩德昨天也證實遭受駭客攻擊，成為兩天內第二家被駭上市科技公司。

恩德昨天下午公告，偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下資訊部門全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理；恩德指出，目前初步評估對公司運作無重大影響。

證交所昨天已派員至京鼎了解影響範圍，並針對資訊安全相關內部控制制度設計以及執行進行查核，同時要求京鼎盡速完成安全漏洞修補，持續確認資訊安全防護控制措施的有效性，確保公司資安防護量能。

京鼎指出，經資訊部門人員與外部資安公司技術專家漏夜緊急處理，目前已完成內部資料庫清查，排除問題。此外，京鼎不會與駭客聯繫，也不會付錢。

京鼎股價昨天持續走弱，一度下探二○二點五元，終場收在二○三點五元，跌幅百分之三點一。

國科會昨舉行第九次委員會議，數位部說明資安跨域整合聯防計畫通動成果，資通安全署長謝翠娟說，廠商個案實際狀況有待調查，但根據過往樣態，多不是廠商防護有漏洞，而是內部同仁收到可疑郵件，或不小心點擊連結，導致內部合法把壞人引進來。

資安 駭客 網路攻擊

延伸閱讀

台廠遭駭客勒索 數位部：多是同仁無心、合法引入非法

鴻海旗下京鼎遭駭 駭客要求價值上千萬美金虛擬貨幣

不只駭網頁盜資料 資安專家：最狠是一魚四吃 別成為資安弱雞名單

資安能量不足 白帽駭客：國內多家公司早就被駭一輪

相關新聞

證交所護資安 三路進擊

繼京鼎公司之後，PCB廠恩德昨（17）日在公開資訊觀測站證實也遭到駭客攻擊。臺灣證券交易所為強化資安維運韌性，降低市場風...

台廠遭駭客勒索 數位部：多是同仁無心、合法引入非法

半導體設備廠京鼎日前遭駭客勒索，精密加工設備商恩德也成鎖定對象。國科會今天舉行第9次委員會議，由數位部說明資安跨域整合聯...

京鼎遭駭 鴻海集團4主管赴調查局

鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎精密遭駭客集團入侵，據了解，駭客集團先前就已寄出六封電郵給京鼎，並留下聯絡網址要求談判，對...

又一家 恩德也被駭客攻擊

繼鴻海集團旗下的半導體設備廠京鼎網頁遭駭，印刷電路板（PCB）廠恩德昨天也證實遭受駭客攻擊，成為兩天內第二家被駭上市科技...

恩德遭駭 初估影響不大

繼鴻海集團旗下半導體設備商京鼎之後，工具機廠恩德（1528）昨（17）日公告，該公司也遭到駭客攻擊，內部立即全面啟動相關...

兩天來第二家！恩德證實遭駭客網路攻擊 初估對公司運作無重大影響

恩德（1528）今（17）日下午公告部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。