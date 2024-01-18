又一家 恩德也被駭客攻擊

繼鴻海集團旗下的半導體設備廠京鼎網頁遭駭，印刷電路板（PCB）廠恩德昨天也證實遭受駭客攻擊，成為兩天內第二家被駭上市科技公司。

恩德昨天下午公告，偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下資訊部門全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理；恩德指出，目前初步評估對公司運作無重大影響。

證交所昨天已派員至京鼎了解影響範圍，並針對資訊安全相關內部控制制度設計以及執行進行查核，同時要求京鼎盡速完成安全漏洞修補，持續確認資訊安全防護控制措施的有效性，確保公司資安防護量能。

京鼎指出，經資訊部門人員與外部資安公司技術專家漏夜緊急處理，目前已完成內部資料庫清查，排除問題。此外，京鼎不會與駭客聯繫，也不會付錢。

京鼎股價昨天持續走弱，一度下探二○二點五元，終場收在二○三點五元，跌幅百分之三點一。

國科會昨舉行第九次委員會議，數位部說明資安跨域整合聯防計畫通動成果，資通安全署長謝翠娟說，廠商個案實際狀況有待調查，但根據過往樣態，多不是廠商防護有漏洞，而是內部同仁收到可疑郵件，或不小心點擊連結，導致內部合法把壞人引進來。