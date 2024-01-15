2024大選／台北「小英女孩」吳沛憶擊退鍾小平、于美人 賴士葆完成六連霸

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

﻿image source：吳沛憶

文／楊千儀

台北市第五（中正、萬華）、八（文山、中正）選區立委選舉結果今（13）日出爐，第五選區由民進黨吳沛憶拿下66,932票、以39.81%得票率勝出，擊敗國民黨鍾小平及無黨籍于美人；第八選區由國民黨的賴士葆斬獲87,099票、以47.46%得票率，完成六連霸，成功擊退張其祿與王閔生。

台北市第五選區 「小英女孩」吳沛憶擊退鍾小平、于美人

第五選區由綠營吳沛憶、藍營鍾小平、無黨籍于美人上演三腳督大亂鬥，本區甚至是選前被譽為最難預測的選區之一，因為藍綠候選人皆是議員，本就有經營基礎，再加上在娛樂圈打滾多年，具有相當知名度的于美人進場，成為影響此區最大的變數。

開票結果最終為，吳沛憶66,932票、鍾小平57,634票，于美人38,913票。由於于美人究竟是吸到藍軍支持者或綠營選票，就連學者都難評斷，部分甚至認為無法用政治光譜來分析。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，比較近30天3組立委候選人各面向指數，吳沛憶網路聲量及粉絲互動力都是最高的，一部分是因民進黨強力護盤，透過社群經營向基層傳達票票入軌意向，至於鍾小平及于美人的差距則不大。

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針對本次的選舉結果，國立中山大學政治學研究所教授劉正山表示，吳沛憶作為民進黨強力主打的候選人，對上在黨內爭議不斷，該區藍營議員誰都不服誰的紛擾，鍾小平的藍軍選票未能集中，以及作為政壇新人的于美人，缺乏陸軍組織戰根基，讓吳沛憶成功拿下本區席次。

吳沛憶說，「中正萬華的新時代來了，感謝各位的勇氣。吳沛憶當立委會是認真做事、超越黨派、清廉正派的立委。用愛與希望，為中正萬華打造未來。」

台北市第八選區 面對綠白夾擊 賴士葆仍然「7連霸成功」

第八選區（文山、中正）由尋求六連霸的國民黨立委賴士葆拿下，賴士葆以87,099票、47.46得票率，擊敗民眾黨張其祿28,335票及民進黨王閔生59,490票。本區堪稱是全台最鐵的藍營票倉，即使賴士葆得票率不如以往，刻意搶打學者身份、專業牌，張其祿更分食了一些藍營選票，讓賴士葆這仗打得比往年更加艱辛。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，比較近30天3組立委候選人各項指數，賴士葆的網路聲量及粉絲互動力都遠超於張其祿與王閔生，而這也如實反映在了投票結果，儘管賴士葆好感度只有王閔生的一半，但不影響最終勝選結果。

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針對本次的選舉結果，世新傳播博士學程教授游梓翔表示，連續6屆連任的賴士葆始終保住了這區的席次，可以看出第八選區依舊是藍營的鐵票倉，經營多年的賴士葆搭上藍營最後幾周的氣勢，挺過了今年的選戰。



