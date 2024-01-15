2024大選／葉元之激戰險勝！私密片外流風暴殺傷羅致政 吳琪銘現任優勢勝出

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source: 羅致政粉絲團、葉元之．板橋、吳琪銘、林金結

文／林子洵

新北市第7選區（新北板橋東區）、第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）立委選舉結果出爐。第七選區葉元之與羅致政一度陷入拉鋸戰，最終葉元之拿下78,134票，以46.11%得票率險勝對手羅致政的75,841票，得票率44.76% ；第十選區吳琪銘斬獲103,437票，以50.58%得票率甩開對手林金結，順利當選。

新北第七選區－羅致政私密片外流風波成影響選情重要因素

第7選區向來被認為是藍綠激戰區，獲得各界關注，尋求3連霸的民進黨立委羅致政在選戰倒數之際，卻被藍營追打私密片外流，捲入負面風暴，連帶選情受衝擊；至於作為挑戰者的葉元之，由於經常在政論節目露面，知名度不亞於羅。

在「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站中的新北市第7選區網路聲量調查中可以看見，羅致政在網路聲量的討論上遠高於葉元之，雖然好感度以及粉絲互動度較為落後，但新聞擴散廣度仍較葉元之高。

image source: 選戰溫度計

國立中山大學政治學研究所教授劉正山指出，這次的私密片外流風波對於一直擁有正面形象的羅致政造成較大的影響，尤其是婦女與年輕選票部分可能造成衝擊。

世新大學傳播博士學程教授游梓翔指出，上次是由羅致政對上藍營柯志仁差距為1萬2千票，這次因羅私密片外流風波，對羅形成相當殺傷力；加上大環境對民進黨較不利，讓原本綠營認為選情穩定的選區，變得更難預料，甚至讓葉元之成功翻盤。

東華大學教授施正鋒則表示，中央執政會影響到選區，稍微有變動就會以所影響，尤其這4年來民進黨有執政包袱，大環境居不利態勢，加上羅致政的私密片風波，使得葉元之得以逆轉局勢。

新北第十選區－泛藍選票成吳琪銘、林金結搶票關鍵

第8選區同樣是藍綠激戰區，2大黨上演激烈廝殺，民進黨立委吳琪銘尋求連任，國民黨則推出市議員林金結拚把「綠地變藍天」。事實上，2人已非首次對戰，上屆立委（2020）選舉即是林金結首次挑戰吳琪銘，但因郭台銘支持無黨籍李縉穎參戰，一舉拿下3萬8977票，使林金結以1萬8979票之差敗選，這次林捲土重來，也讓外界相當關注。

在「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站中新北市第8選區網路聲量調查中可看出，但吳琪銘在好感度和新聞擴散廣度以及粉絲互動力都較林金結高，但林金結在網路聲量部分則是略高於吳琪銘。

image source: 選戰溫度計

劉正山指出，當年2020立委選戰郭台銘推出李縉穎吸走一部分林金結的票，若本次國民黨順利動員，林金結是有機會拿下席位的，游梓翔也提到，李縉穎的公開支持提升了林的勝出率。不過兩位專家不約而同強調，吳琪銘還是有服務選民的基礎，擁有現任優勢，最終第十選區由吳琪銘以50.58%得票率勝出。



