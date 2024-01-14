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新聞眼／全球晶片戰 台恐淪執行者

聯合報／ 本報記者張文馨
未來越發激烈的晶片產業競爭，台灣有多少話語權或淪為執行者？歐新社
未來越發激烈的晶片產業競爭，台灣有多少話語權或淪為執行者？歐新社

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新政府挑戰正要開始。面對全球經濟衰退，美中角力乃至台灣政治、經濟、勞動力到能源等問題，不容輕視。

所謂台美關係史上最佳，卻不見得事事如意，蔡英文政府與華府關係好，台灣卻未加入美國主導的印太經濟架構（ＩＰＥＦ）；由華府主導美台日韓的晶片聯盟Chip 4一年多來，美日韓互動頻繁，與台灣往來卻低調安靜，在未來越發激烈的晶片產業競爭，台灣有多少話語權或淪為執行者？都將衝擊國家利益。

台灣有經濟發展問題，房價居高不下，薪資成長遲緩，能源供應不穩，乃至政治環境對立嚴重，這些對當選者而言是嚴苛考驗。

美中台三邊關係變化也成另一挑戰：美中兩大國在國際環境壓力下，將不得不修睦、穩定關係，避免引發全面衝突，接下來的美中不是逆風，也非順風，是各種試探。

美國國會對台灣的支持無庸置疑，但是對台灣的支持與對中國大陸的競爭一樣會設置護欄，也就是美國的一個中國政策；美國政府可與台灣推進廿一世紀貿易倡議談判，也可以持續對台軍售，但不會通過駐美處更名案或將美國在台協會（ＡＩＴ）處長任命案提交國會審議，讓ＡＩＴ處長具有大使任命的意義。

一廂情願解讀美國政策易形成誤導，若進一步以此推進對美關係，在美中逆風時無傷大雅，但在美中尋求穩定時，台灣關係法與六項保證能給台灣什麼樣的利益？

夾在美中對抗間的不只台灣，沒有任何一個國家會將籌碼全壓在北京或華府，透過拿捏與雙邊的距離才能爭取利益。

台灣處在全球衝突熱點，要在敏感的美中關係和國際局勢爭取最佳利益，一味親美放棄運用局勢的巧門，路只會越走越窄。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 台美關係 蔡英文 美中關係 台灣關係法

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