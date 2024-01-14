新聞眼／新政府必須留意 拜登想穩定台海

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

在台灣選舉後，美國總統選舉也將緊鑼密鼓展開，美中關係勢必成為激烈交戰點，美中既競爭又依賴，將以穩定台海局勢為目標，避免發生不得不回應的突發事件；另方面，台灣新政府登場，選前喊維持現狀口號，選後必須以贏得美方信任為優先要務，若以為有機可乘，將是衝動之舉。

美國同時應付俄烏戰爭和以巴衝突，已焦頭爛額；再加上經濟、移民等內政議題，讓拜登總統支持度自去年十一月以來持續在四成以下徘徊。共和黨除了在援助烏克蘭、邊境政策甚至以彈劾調查挑戰拜登，也一直沒鬆懈中國大陸議題，對民主黨與中國大陸修睦的路線不滿，醞釀挑戰拜登。

任命羅森柏格為美國在台協會主席，提名坎伯為副國務卿後，拜登政府不僅留任副國安顧問，外交人士透露，拜登政府緊急喊停派任白宮國安會資深官員赴陸擔任美國駐中大使館副館長的流程，確保手邊有可用人才，應對接下來這一年的美中變局以及共和黨提出的各種抗中挑戰。

說穿了只有一個目標，維持穩定。

若以拜登立場思考，要穩定台海，上策是美中互動展現護欄力量，在國際問題獲得具體進展，說服美國選民民主黨的中國政策是對的；中策是勉力扛住共和黨針對抗中的要求，或妥協以交換共和黨在其他重大議題的合作；最糟就是擋不住共和黨、台灣和北京的各自行動，進退失據造成區域摩擦或衝突。

「避免意外」是美國在台協會前處長包道格給各界的建議，也很能說明今年局勢有多敏感。台灣一月選完，二月新國會產生，五月總統就職典禮、美國十一月初大選，加上大陸內部經濟狀況牽動社會不穩，以及習近平領導團隊的內部問題不斷，可說處處都是地雷。

除了美中台議題，拜登希望在降溫國際局勢與結合盟友的領域收獲成果，騰出更多時間料理內政。台灣除了要看到美國聯合其他國際盟友挺台的力量，也要客觀看待美中關係發展，克制冷靜，最忌見獵心喜，若被指為改變現狀者，如今累積的籌碼很可能付之一炬，讓台灣處境更加惡化。