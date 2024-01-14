學者讚台灣民主發展 但建議發展核能

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

「台灣若要增加國家的韌性，還是要思考發展核能！」史丹佛大學胡佛中心教授、民主研究權威戴雅門14日特別在國策研究院發表演說指出，台灣目前的民主表現仍非常好，很多今年要選舉的國家都有民主倒退的現象。但他也坦言，台灣要加強能源韌性、考慮發展核能，避免中國經濟封鎖。

台民主化名列前茅

戴雅門表示，台灣整體選舉的演變下來，從候選人很快承認結果、輸家很快打給聖者展現風度、勝選者的謙卑，還有投票時幾乎不會有爭議等，就可以彰顯台灣的民主體制，真的是全世界名列前茅，非常具有韌性的體制。他強調，這在全世界幾乎都陷入民主退潮的趨勢下更顯難得。

他說，今年雖然有很多場選舉，但包括剛選完的孟加拉仍被認為是專制國家、很多反對黨被總理哈西娜關到監獄，接著要選舉的印尼，總統候選人是前獨裁者蘇哈托的女婿、副總統是現任總統佐柯威，還有印度、南非、葡萄牙等地都要選舉，但這些國家普遍出現「民主退潮」的現象，而這也是近年的趨勢。

關注賴如何分配所得

「民眾黨是相當特殊的民粹型政黨！」戴雅門笑說，民眾黨不像德國、法國等國的民粹政黨，不反移民、不反民主，也沒有操作種族主義等意識形態，黨主席柯文哲利用民眾與年輕人對藍綠的不滿崛起。但他也提醒說，民眾黨在政黨體制化的道路仍有長遠道路要走，目前仍是柯文哲的一人政黨，甚至也不算政治學中定義的成熟政黨。

戴雅門強調，60%民眾投給藍白，執政黨確實在低薪、高房價等問題無法獲得年輕人青睞，而台灣過去的經濟發展奇蹟就是中小企業、財富分配相對平等，如今卻集中在半導體產業，甚至是台積電1家公司，他注意到賴清德說提出一些「創新」政策，因此會關注賴如何讓經濟成長的好處獲得更妥善的分配。

發展核能防堵中國

最後他強調，雖然這對民進黨來說是很難轉彎的議題，但如果台灣要加強韌性，除了民主以外也要加強能源的韌性，避免被中國封鎖，因此發展核能在台灣還是有很大的討論空間。

倫敦大學亞非學院台灣研究中心主任羅達菲則觀察說，這次小黨的政黨票全軍覆沒，除了選舉制度以外，有可能與主流政黨也開始主打社會性議題、台灣民眾黨崛起，小黨明星被大黨吸納有關。他認為小黨要記取這次選票教訓，未來在政黨合作上要更有彈性，否則就會分散選票。

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