黃國昌、黃珊珊「兩大太陽」 與柯文哲競合待觀察

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統大選結果揭曉，民眾黨總統候選人柯文哲儘管吞敗，但在藍綠兩大黨夾殺下，總統票仍拿下三六九萬多票、政黨票獲得約三百萬票，對新興政黨而言算是雖敗猶榮、開出不差的成績單。而民眾黨「兩大太陽」黃國昌、黃珊珊進入國會，勢必縱橫於國會三黨之間，未來仍是民眾黨共主的柯文哲與雙黃是競是合？仍待觀察。

民眾黨成軍至今四年，回顧二○二○年總統大選，民眾黨在柯文哲帶領下獲得一五八萬張政黨票，得票率百分之十一點二二；如今柯文哲披掛上陣參選總統，以總統光環跑遍全台，最後在藍綠夾殺下，站穩第三大黨地位。

而從總統與政黨票數來看，顯示「柯文哲大於民眾黨」，許多民眾總統票投給柯文哲，但政黨票仍回歸傳統藍綠或其他小黨，顯示柯文哲仍是民眾黨最大資產，選後柯文哲短期內，在聲量上仍定於一尊，而手握黨機器仍是黨內最大共主。

只不過先前柯文哲直白風格成為媒體寵兒，天天「餵沙魚（指記者）」求曝光，但選戰結束後，全國重心將轉移至執政者、國會最大在野黨身上，缺乏政治舞台的柯文哲恐逐漸「失溫」，如何保留餘溫讓柯粉不散，成為徐圖下次總統大選東山再起的契機，是柯文哲眼下最大難題。

二○二○年民眾黨五席不分區立委如高虹安、蔡壁如、賴香伶等人，政治能量與柯文哲差距太遠，雖偶有檯面下較勁，但仍難以撼動柯文哲；不過今年進軍國會的「兩大太陽」黃國昌、黃珊珊，分別來自時代力量、親民黨系統，再加上扁系陳昭姿，這些大立委當初也是一方之霸並帶槍投靠，未來政治行情不容小覷。短期內民眾黨「大立委們」聽柯文哲號令，但隨著政治情勢演變，逐漸無光環的柯文哲，其意志能否貫徹至國會立委身上？民眾黨茶壺內角力將逐漸上演。