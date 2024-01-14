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三大難題 陳冲：台灣恐空洞化

聯合報／ 記者陳儷方陳素玲／台北報導
區域整合 加入區域經濟整合攸關台灣競爭力與產業發展。圖為二○一八年日本、加拿大代表簽訂CPTPP。（路透）
區域整合 加入區域經濟整合攸關台灣競爭力與產業發展。圖為二○一八年日本、加拿大代表簽訂CPTPP。（路透）

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美中台博弈劇烈，台灣已成地緣政治下的兵家必爭之地，賴蕭配的當選卻讓台灣經貿困境更為嚴峻，產官學界不少人憂心忡忡。新世代金融基金會董事長陳冲昨接受本報採訪就態度悲觀指出「區域經濟整合（Regional Economic Integration）希望渺茫！」他認為，若兩岸未能破冰、廠商外移出走，台灣恐走向「空洞化」。

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陳冲表示，台灣面臨全球共通挑戰「地緣經濟碎片化」、「中美衝撞波及台灣」，以及「兩岸關係」三大難題，且光是地緣經濟碎片化一項已令人頭痛，後兩者更是台灣獨步全球的特有難題，若問題無解，廠商為了避免貿易壁壘而將產線外移，將導致無可挽回的局勢。

陳冲解釋，其他國家面臨地緣經濟碎片化，可尋求國際合作，加強雙邊或多邊經貿合作或洽簽自由貿易協定來解決困局。台灣業界原冀望此次選舉，可以創造發展雙邊或多邊經濟合作的氛圍，以發展經濟合作、加入更多區域組織，但「現在這個氣氛恐怕不容易創造」。陳冲說，選舉結果讓他擔憂台灣面對地緣經濟碎片化趨勢，將更趨弱勢，甚至被邊緣化。

面對未來局勢，陳冲認為翻轉的機會在於「創造兩岸合作氣氛」，「只要氣氛對了，兩岸就能談得起來，在雙方對等，甚至沒有中間白手套情況下，談成兩岸雙邊經濟合作」。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年也說，中國大陸態度影響台灣在區域經濟整合的進程。今年下半年ＣＰＴＰＰ輪值主席國加拿大會舉行執委會，將討論包括台灣在內的六國申請案，大陸已在選前表態要台灣處理貿易壁壘問題，蔡政府選前沒動，賴政府上任若無改變，大陸一定會阻止台灣加入。

選前大陸認定台灣違反貿易壁壘，拿十二項石化產品開刀，以此要求台灣針對禁止大陸進口的產品解除管制，劉大年判斷大陸將在新總統賴清德就任前，就提前反制，例如取消ＥＣＦＡ早收清單優惠，或影響台加入ＣＰＴＰＰ。

陳冲對美國則未寄予期待，他指出即便由美國主導的印太經濟架構（ＩＰＥＦ），台灣也未獲邀，美國只提出台美二十一世紀貿易倡議給台灣，卻連ＩＰＥＦ都不讓台灣加入。

至於台灣是否能發展與其他國家的貿易協定？劉大任感嘆，只要是「非邦交國」雙邊貿易協定「都很難」，台灣會失去貿易協定的加分。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 陳冲 自由貿易 賴清德 賴蕭配 邦交國

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