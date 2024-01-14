誰來接閣揆？林佳龍、鄭麗君、陳其邁被點名

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

賴清德當選總統，接下來組閣將廣納跨黨派人才，現任總統府秘書長林佳龍擔任閣揆的呼聲不小；文化部前部長鄭麗君也傳被新系期待出任閣揆。此外，高雄市長陳其邁也是閣揆黑馬人選；曾與賴清德有微妙競爭關係的現任副閣揆鄭文燦，動向也引人矚目。

賴清德在當選前就承諾，未來組閣將用人唯才，不分黨派。不過，民進黨內一向派系共治，賴清德用人仍必須兼顧派系平衡，首任閣揆將幫助賴清德開疆闢土，賴也必須考量理念與溝通是否可以達成一致。

民進黨人士指出，林佳龍可能擔任首任閣揆，在賴尚未當選就有呼聲，許多產學界大老紛紛向賴清德建言，認為林佳龍是不錯的人才，林佳龍學經歷豐富，又有擔任地方首長的經驗，應可為賴帶來幫助。但林佳龍擔任閣揆，資源分配上是否能夠服眾，將是一個隱憂，若未來內閣成員都是新系成員，林佳龍是否「壓得住」，也令林佳龍的幕僚有些憂心。

由於林佳龍在民進黨內屬於「正國會」，與賴清德所屬的「新潮流系」長期處於競爭關係，賴若要用林佳龍當閣揆，可能還需要安撫新系內部，並找出平衡。

知情人士也說，新系也期待鄭麗君可以接任閣揆，鄭麗君長久以來與新系維持良好關係，是新系可以溝通的人選，但鄭麗君的經歷比較單薄，且閣揆必須處理「政治事」，若由鄭麗君一肩扛起可能會有些吃力。

民進黨人士也說，陳其邁其實是另一位接任閣揆的黑馬，陳其邁在民進黨中生代中，已經沒有競爭者，聲勢也超過鄭文燦，被視為「接棒」人才；但陳其邁三年內經歷補選又甫當選，現在離開高雄稍有風險，應該好好在高雄待滿任期，並讓高雄順利交棒給下一位民進黨的市長，屆時再北上接閣揆也不遲。