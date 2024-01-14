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觀察站／國民黨黨務再造如過場 年輕人絕緣體

聯合報／ 本報記者王寓中
侯康配敗選，兩岸路線及年輕選票的流失，將再成討論焦點。圖／聯合報系資料照片
侯康配敗選，兩岸路線及年輕選票的流失，將再成討論焦點。圖／聯合報系資料照片

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侯康配敗選，在野八年的國民黨仍無法再起，重返中央執政，選後黨內檢討聲浪再起，特別是黨務的改革再造，其中兩岸路線及年輕選票的流失，也將再成討論焦點。

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國民黨每次重要選舉敗選，選後檢討一定會提改革，從改革的議題、改革專責委員會到改革的對象，建言多如歷史檔案，但檢討最後總淪為為檢討而檢討，改革再造最後形同過場，全代會白紙黑字通過的改革案，最後成為建議案，做不做在中央黨部，在黨主席，主席一旦換人，一切回到原點。

二○二○年大選敗選後，黨主席江啟臣推動改革，最後公布四大改革方針，包含組織改革、兩岸論述、青年參與和財務穩健。至於外界最關注的國民黨兩岸論述，江啟臣最後公布，國民黨延續「基於中華民國憲法的『九二共識』」，堅決反對「一國兩制」及「台獨」。

兩岸路線的爭議、「九二共識」的認同，黨內不同世代爭論到最後，仍是回到憲法九二。但無論國民黨如何修正，黨的兩岸論述到了重要大選，卻總也擺脫不了親中的標籤，特別是在國家認同上，國民黨守憲、守法，捍衛中華民國，要和平不要戰爭，一切看來都對的論述，為何總得不到多數台灣選民支持？

至於年輕選票的經營及流失，遠的不談，就從前主席馬英九二○○五年當選主席成立青年團算起，快二十年過去，國民黨不但沒有增加年輕人的支持，反而成為年輕人的絕緣體，二○一四年太陽花學運重創，到今年大選都難再起。

選後黨務改革再造，考驗黨主席的意志和決心，若領導中心不穩，不可能成事，大選後改革黃金時間僅一年，但黨主席選後馬上面對國會議長選舉、在野合作，新北市甚至有可能出現侯友宜的罷免案；且民進黨繼續執政下，黨產、轉型正義的追殺將更慘烈，一旦連中央黨部都被掃地出門，被逼入更大困境的國民黨如何再起，考驗也將更加嚴酷。

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