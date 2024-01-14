朱立倫若辭黨魁 盧秀燕動向受關注

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統大選結果揭曉，國民黨重返執政仍差最後一哩路，總統選舉敗選，但國會立委席次大幅增加。選後黨主席朱立倫是否要承擔大選敗選責任辭職，成為黨內關注議題。黨內表示，總統敗選，朱立倫再上一層樓的希望也破滅，是否要辭黨主席，黨內會有壓力，但關鍵在朱自己的決定。

國民黨人士表示，去年總統選舉提名，朱立倫退出競爭行列，對於進退朱早已沒有自我的考量，也放下自己，總統和立委選舉朱率領全黨全力一搏，雖然總統選舉敗選，但區域立委和不分區政黨票大有斬獲。藍合白破局總統選舉本來就不利，責任不全在朱，朱也盡力了，守住國會席次，保住國民黨東山再起的本錢，朱不該因為敗選承擔罪犯責任而辭職。

黨內認為，朱立倫不應、也不會接受為敗選負責的說法辭職，但總統大選失利，朱的政治前途有限，留任黨主席為國會議長選舉完成最後的功業，選後殘局、國民黨再起改造及未來接班梯隊的培養，朱只有過渡性質，再做黨主席只有責任和更多責難，沒有自我成就的喜悅，去或留就看朱自己的決定。

朱若辭職，黨主席要改選，朱就算不辭，任期屆滿也不太可能再競選連任。在野的國民黨主席，多的是人要搶，黨內點名人選包括副總統候選人趙少康、前主席江啟臣等。

但黨內認為，國民黨未來的新黨魁，必定也是志在總統大位，雖然二○一六年和今年總統大選，先取黨主席者最後都成不了總統候選人，但當了總統候選人沒有全盤掌控黨機器，選舉也是無法完全契合施展，因此志在大位者還是要思考先取黨主席，由此評估，台中市長盧秀燕的決定，才是未來新黨魁人選的最關鍵。