聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫若辭黨魁 盧秀燕動向受關注

聯合報／ 記者王寓中／台北報導
國民黨黨主席朱立倫（左）、台中市長盧秀燕（右）。圖／聯合報系資料照片
國民黨黨主席朱立倫（左）、台中市長盧秀燕（右）。圖／聯合報系資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統大選結果揭曉，國民黨重返執政仍差最後一哩路，總統選舉敗選，但國會立委席次大幅增加。選後黨主席朱立倫是否要承擔大選敗選責任辭職，成為黨內關注議題。黨內表示，總統敗選，朱立倫再上一層樓的希望也破滅，是否要辭黨主席，黨內會有壓力，但關鍵在朱自己的決定。

國民黨人士表示，去年總統選舉提名，朱立倫退出競爭行列，對於進退朱早已沒有自我的考量，也放下自己，總統和立委選舉朱率領全黨全力一搏，雖然總統選舉敗選，但區域立委和不分區政黨票大有斬獲。藍合白破局總統選舉本來就不利，責任不全在朱，朱也盡力了，守住國會席次，保住國民黨東山再起的本錢，朱不該因為敗選承擔罪犯責任而辭職。

黨內認為，朱立倫不應、也不會接受為敗選負責的說法辭職，但總統大選失利，朱的政治前途有限，留任黨主席為國會議長選舉完成最後的功業，選後殘局、國民黨再起改造及未來接班梯隊的培養，朱只有過渡性質，再做黨主席只有責任和更多責難，沒有自我成就的喜悅，去或留就看朱自己的決定。

朱若辭職，黨主席要改選，朱就算不辭，任期屆滿也不太可能再競選連任。在野的國民黨主席，多的是人要搶，黨內點名人選包括副總統候選人趙少康、前主席江啟臣等。

但黨內認為，國民黨未來的新黨魁，必定也是志在總統大位，雖然二○一六年和今年總統大選，先取黨主席者最後都成不了總統候選人，但當了總統候選人沒有全盤掌控黨機器，選舉也是無法完全契合施展，因此志在大位者還是要思考先取黨主席，由此評估，台中市長盧秀燕的決定，才是未來新黨魁人選的最關鍵。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 朱立倫 江啟臣 趙少康 盧秀燕

延伸閱讀

網喊國民黨2024選舉結果最大戰功歸她 「應該是下一位女總統」

台中市立委開票結果／藍白合示範區敗北 蔡壁如哽咽喊話盧秀燕「抱歉讓妳失望」

台中市立委開票結果／保住盧秀燕本命區！黃健豪宣布當選 談這事哽咽掉淚

2024總統大選即時開票／票數暫居第二 侯友宜、金溥聰、朱立倫晚間8點後現身

相關新聞

2024大選開票結果／不分區剩綠藍白！本屆選舉有效票逾1404萬 投票率達71.86%

中央選舉委員會稍早在官網上統計公佈完1萬7795個投票所的開票數字，這屆總統大選投票率為71.86%，有效票數為1404...

賀賴清德勝選 美國重申一中政策

民進黨總統候選人賴清德十三日贏得大選，美國國務卿布林肯與日本外務大臣發表聲明道賀。歐盟也發聲明恭賀參與選舉的台灣選民，但...

三大難題 陳冲：台灣恐空洞化

美中台博弈劇烈，台灣已成地緣政治下的兵家必爭之地，賴蕭配的當選卻讓台灣經貿困境更為嚴峻，產官學界不少人憂心忡忡。新世代金...

誰來接閣揆？林佳龍、鄭麗君、陳其邁被點名

賴清德當選總統，接下來組閣將廣納跨黨派人才，現任總統府秘書長林佳龍擔任閣揆的呼聲不小；文化部前部長鄭麗君也傳被新系期待出...

國台辦：選舉改變不了兩岸關係格局

針對台灣總統大選結果，大陸國台辦發言人陳斌華昨（13）日晚間表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內（指...

國台辦：賴清德擋不了統一

賴清德勝選，大陸國台辦發言人陳斌華昨晚表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內（指台灣）主流民意。台灣是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。