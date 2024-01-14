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朱立倫：強力監督 改革不停

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。圖／國民黨提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二四大選揭曉，國民黨在總統選舉落敗，但立委選舉成為國會第一大黨。國民黨將敗選責任矛頭指向民眾黨主席柯文哲，因藍白合作破局導致未能政黨輪替，普遍對黨主席朱立倫未多苛責；但黨內也認為，國民黨決策機制仍有很多檢討空間。

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黨內指出，總統提名是朱立倫拍板，理當必須負起侯友宜敗選責任，而所謂的扛責不一定是指下台，而是要推動國民黨改為共治，未來立法院龍頭、黨團三長，以及執政的四都市長，應該制度化地給予決策權力，而不再是黨主席一人說了算。

朱立倫昨晚透過臉書表示，國民黨雖然沒有辦法在總統大選取得勝利，但國民黨在立法委員選舉中蠃得五十三席，重新成為國會第一大黨，這是人民對於國民黨的重大付託。

朱立倫指出，這次為了讓中華民國能夠撥亂反正，人民安居樂業，大家用盡了每一分力，很遺憾大家無法團結所有在野力量，無法實踐政黨輪替。

朱立倫表示，大選結果確實有高達六成的民意站出來否定民進黨。從現在開始國民黨會強力檢驗，把每一件都攤在陽光下。國民黨要持續改革，要深自反省，改革的道路不能停下。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，朱立倫在選舉階段大力主張藍白合，過程中也全力促成，但因柯文哲事後反悔導致破局，他確實已經傾全力，選戰策略也沒有犯重大錯誤，在黨缺人缺錢的情況下，立委選舉能有這樣的成績已經非常不容易，若還要追究不盡公允。

國民黨二○二四競選發言人凌濤表示，選舉結果就是破壞藍白合的民眾黨主戰派所致；但這次人民給國民黨改革的機會，讓黨內不少年輕立委選將脫穎而出，加上不分區立委更是史上最佳名單，未來的戰場就在國會，希望集中戰力持續監督執政黨。

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