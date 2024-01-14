第一時間反應 拜登：不支持台灣獨立

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台灣大選落幕，兩岸關係成了重中之重。美國總統拜登十三日在白宮表示，「我們不支持台灣獨立。」美國智庫學者王曉岷建議當選人賴清德看得更廣，專注在長期重要的議題，並維持蔡英文總統的兩岸路線與區域的和平穩定；包道格則建議，賴清德採零意外路線，充分與美方和盟友溝通，尤其是從現在起到就職典禮這段期間。

美國在台協會（ＡＩＴ）前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格（Douglas Paal）說，「零意外」是他給新領導人的建議，建議當選人善用與美方密切溝通的管道，確保美方事前知道台灣方面任何可能影響兩岸現狀的意圖或行動，而且是必須在正式公布前。

包道格表示，新政府應該努力跟美方和區域盟友分享想法（在對外公布前），尤其是選後到新政府就職典禮前，這點特別重要。

戰略暨國際研究中心資深研究員、國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）表示，北京可能會採取行動表達不滿賴清德當選，並在未來持續對台灣施壓，這會導致局勢升級；賴清德要做的是維持蔡路線，厚植台灣的經濟與防衛力量；他相信賴清德足夠務實，不會宣布台灣獨立，也不會有意外之舉，會維持現狀。

拜登政府已宣布會在選後派出前官員組成的代表團訪問台灣，會晤當選人賴清德，討論強有力的美台非官方關係，並清楚說明美國的「一個中國」政策；白宮資深官員表示，美國認為這對和平穩定有貢獻，這也是管控兩岸緊張和兩岸議題的重要方式。

王曉岷說，美國透過這項舉動表達對台灣的支持，若北京不滿然後採取威脅行動，美國必須要有回應，否則會讓局勢更加危險。