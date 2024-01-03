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人妻為防震碎廚櫃內碗碟「1奇招應對」 獲網友激讚聰明

香港01／ 撰文：桃樂斯
有網友就分享其母親特別應對地震的方法，可避免因為劇烈搖晃而令玻璃櫃門打開，讓所有碗碟全都掉落到地上。示意圖／Ingimage
有網友就分享其母親特別應對地震的方法，可避免因為劇烈搖晃而令玻璃櫃門打開，讓所有碗碟全都掉落到地上。示意圖／Ingimage

日本石川縣能登地區元旦日（1月1日）發生7.6級強震，地震過後通常還有餘震，民眾同樣不能掉以輕心！有網友就分享其母親特別應對地震的方法，居然是運用麻婆豆腐料理包的紙盒，塞進廚櫃門柄，避免劇烈震動，令所有碗碟掉落地上。貼文引來網友大讚聰明，「能在10秒內守護廚櫃的人真的不多欸」、「（碗碟）至少不會掉到地板，逃生時亦更安全」；惟有人認為此方法有漏洞，「結果門內碗盤倒了，靠在門上，開還是不開？」。

有網友於Twitter（現稱X）帳號「yozehorik」上載1張圖片，指麻婆豆腐正在守護他們廚櫃裏的碗碟。圖片所示，一個可以從兩道玻璃門打開的廚櫃裏，堆放了不少的碗碟，而兩道門的門柄中間卻夾有1個紙盒，盒上寫著麻婆豆腐。

由於地震時可能會使高處的物品掉落，即使有門板擋住，強力還是會震開櫃門，樓主母親在電光火石之間，拿出長度以及厚度大小適合的紙盒，直接將門柄貼緊，這樣一來就算之後再發生餘震，也可避免因為劇烈搖晃而令玻璃櫃門打開，讓所有碗碟全都掉落到地上，既降低損失風險，亦免卻後續的清潔步驟。

不少網友大讚樓主母親聰明，「生活智慧王！」、「能在10秒內守護廚櫃的人真的不多欸」、「這真的很重要，如果在避難過程中玻璃碗盤碎滿地，打赤腳的人要跑也很困難」、「（碗碟）至少不會掉到地板，逃生時亦更安全」；不過亦有人擔心廚櫃內裏的東西會東歪西倒，「結果門內碗盤倒了，靠在門上，開還是不開？」。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 強震

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