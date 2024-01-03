2核電廠冷卻水外溢 日：輻射值正常

日本原子力規制廳表示，日本石川縣一日發生的芮氏規模七點六強震，導致石川縣志賀核電廠及新潟縣的柏崎刈羽核電廠強烈搖晃，有部分用過燃料池的冷卻水溢出，但放射性物質對周邊沒有影響。這兩座核電廠目前已暫停運作。

原子力規制廳說，在已暫停運作的志賀核電廠和柏崎刈羽核電廠，有部分使用過的燃料池冷卻水因為地震搖晃而溢出，發生所謂「水振盪」現象。

不過，核電廠周邊輻射數值並沒有出現異常，原子力規制廳表示，現階段對外部並沒有影響，目前也正在確保各個核電廠的外部電源，以及用過燃料池的安全問題無虞。

原子力規制廳表示，地震發生後，志賀核電廠一號機燃料池的冷卻泵緊急停止運作，燃料池水位也因為地震搖晃出現變化，但已經在同天下午四時四十九分恢復正常。

日本北國新聞報導，當地時間二日，北陸電力公司召開記者會，說明目前停運的志賀核電廠一號和二號機組「並未受損」，監測站測得輻射值並未出現變化，對外部環境未造成任何輻射影響。

北陸電力表示，廠內燃料池冷卻水濺出池外的情況，第一個反應爐廠區外溢約九十五公升（約一萬七千一百貝克），第二個反應爐廠區洩漏了約三二六公升（約四千六百貝克）。北陸電力說，「這個程度輻射量不會對人體產生影響」。

北陸電力二日下午開始清理外溢冷卻水，並將其作為放射性廢棄物處理。

另外，志賀核電廠因地震導致變壓器漏油，工作人員改用替代設備。一號機組變壓器約有三千六百公升洩漏，二號機組變壓器洩漏三千五百公升，但洩漏量都在變壓器內，對外部沒有影響，且兩處均未發生火災。