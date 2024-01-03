聽新聞
test
0:00 / 0:00

2核電廠冷卻水外溢 日：輻射值正常

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

日本原子力規制廳表示，日本石川縣一日發生的芮氏規模七點六強震，導致石川縣志賀核電廠及新潟縣的柏崎刈羽核電廠強烈搖晃，有部分用過燃料池的冷卻水溢出，但放射性物質對周邊沒有影響。這兩座核電廠目前已暫停運作。

原子力規制廳說，在已暫停運作的志賀核電廠和柏崎刈羽核電廠，有部分使用過的燃料池冷卻水因為地震搖晃而溢出，發生所謂「水振盪」現象。

不過，核電廠周邊輻射數值並沒有出現異常，原子力規制廳表示，現階段對外部並沒有影響，目前也正在確保各個核電廠的外部電源，以及用過燃料池的安全問題無虞。

原子力規制廳表示，地震發生後，志賀核電廠一號機燃料池的冷卻泵緊急停止運作，燃料池水位也因為地震搖晃出現變化，但已經在同天下午四時四十九分恢復正常。

日本北國新聞報導，當地時間二日，北陸電力公司召開記者會，說明目前停運的志賀核電廠一號和二號機組「並未受損」，監測站測得輻射值並未出現變化，對外部環境未造成任何輻射影響。

北陸電力表示，廠內燃料池冷卻水濺出池外的情況，第一個反應爐廠區外溢約九十五公升（約一萬七千一百貝克），第二個反應爐廠區洩漏了約三二六公升（約四千六百貝克）。北陸電力說，「這個程度輻射量不會對人體產生影響」。

北陸電力二日下午開始清理外溢冷卻水，並將其作為放射性廢棄物處理。

另外，志賀核電廠因地震導致變壓器漏油，工作人員改用替代設備。一號機組變壓器約有三千六百公升洩漏，二號機組變壓器洩漏三千五百公升，但洩漏量都在變壓器內，對外部沒有影響，且兩處均未發生火災。

日本 強震

延伸閱讀

石川強震傳核電廠燃料池溢出 核安會：無輻射異常狀況

趙少康辯論會談核電政策引議 侯辦引新北市府新聞稿反擊台電說法

日本石川強震 綠盟：核電風險總統候選人勿打模糊仗

日本石川強震 核安會：持續關注核設施安全動態

相關新聞

日能登強震至少48死 3.2萬人疏散

日本能登半島一日發生芮氏規模七點六強震，震央所在的石川縣政府指出，已知縣內有四十八人因地震罹難，災區三萬多人疏散到收容中...

2核電廠冷卻水外溢 日：輻射值正常

日本原子力規制廳表示，日本石川縣一日發生的芮氏規模七點六強震，導致石川縣志賀核電廠及新潟縣的柏崎刈羽核電廠強烈搖晃，有部...

日本強震火海 「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館焚毀

日本報媒「北國新聞」今天報導，在石川縣昨天發生規模7.6強震後，當地輪島市的「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館也遭到焚毀

日本石川強震海嘯警報區劃入爭議島嶼 南韓提出抗議

南韓今天表示，日本石川縣昨天發生強烈地震後，日方發布的海嘯警報地圖將屬於南韓的獨島劃入，韓方為此已向日本提出「嚴正」抗議

石川強震傳核電廠燃料池溢出 核安會：無輻射異常狀況

日本石川縣能登地區在元旦發生規模7.6強震，截至2日至少30人死亡，附近核電廠也傳出燃料池水溢出等災情。我國核安會今表示...

石川7.6強震…男安排月後日北陸行今卻步 網爭論不休

日本石川縣能登地區台灣時間1日下午3時10分（當地時間4時10分）發生芮氏規模7.6強震，震源深度僅16公里，造成多處住宅毀損倒塌、道路崩裂坍方、停水停電等災害。一位男網友已安排一個月後有日本北陸旅行，日本北陸沿海地區除了泡溫泉，東尋坊跟和倉溫泉也是冬天吃蟹的聖地，突然發生強震，是否如期前往，讓他開始猶豫不決，貼文內容引起其他人爭論不休。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。