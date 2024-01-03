日能登強震至少48死 3.2萬人疏散

日本能登半島一日發生芮氏規模七點六強震，震央所在的石川縣政府指出，已知縣內有四十八人因地震罹難，災區三萬多人疏散到收容中心。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣珠洲市有廿人罹難、輪島市十九人。每日新聞報導，總務省消防廳統計，石川縣有八十五人受傷、富山縣廿四人，新潟縣、福井縣、兵庫縣、岐阜縣、大阪府都有人受傷，總計一三七人，其中傷勢嚴重者共十七人。

石川縣的觀光勝地「朝市通」周邊發生火災摧毀約二百棟建築物，火勢二日幾乎已被撲滅。除了建築物之外，許多木材被燒到焦黑，多輛汽車似乎也因大火被燻黑。

在接近震央的石川縣珠洲市，市長泉谷滿壽裕表示，當地五千棟房舍九成受損，一千棟全毀。

日本氣象廳二日上午十時解除日本海沿岸「海嘯注意報」。日本首相岸田文雄宣布把救援受災者作為首要任務，並承諾將責成相關部會對災民提供物資等必要協助。

國土交通省表示，石川縣能登機場受到地震影響，跑道多處出現深度約十公分、長度逾十公尺的裂縫，將關閉至一月四日。石川縣、富山縣等地已知共有逾三萬二千人疏散到收容中心。

這次強震導致石川縣發生劇烈地殼變動，其中輪島市的觀測點往西移動了約一點三公尺。此外，石川縣內的「穴水」向西移動一公尺、「珠洲」向西移動約八十公分、「能登島」也向西北方向移動約六十公分。

目前仍不確定引發強震的確切原因，日本政府研究人員從地面隆起和震源移動的情況，研判可能與地下水移動有關。

東京工業大學地球暨行星科學教授中島淳一分析，地下水上升滲入斷層後造成斷層易於滑動，可能因而引發地震。根據地震波分析來看，地下約廿到卅公里處有地下水積水，一旦地下水上升到距離地表十至十五公里處，就有很大機率引發地震。

600名台遊客受影響 昨陸續返台

【記者周湘芸、周彥妤／台北報導】日本石川縣能登半島在元旦當地時間下午四點左右發生規模七點六強震及多起餘震。交通部觀光署統計，截至昨日，台灣安排行程經該區域的旅行團共有二十一團、六○六人，旅客皆平安；其中三團、九十三人昨天搭機返台，其餘十八團、五一三人預計今天起陸續返台。