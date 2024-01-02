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日本7.6強震發布海嘯警報 旅日作家曝：高度1公尺致死率就100％

聯合新聞網／ 綜合報導
日本石川縣能登地方1日接連發生地震，日本氣象廳原本對能登地區發布海嘯高度3公尺以上的「大海嘯警報」，於晚間8時30分降級為1公尺到3公尺間的「海嘯警報」。圖為人們撤離到石川縣輪島市的一條街道上，人們站在人行道的大裂縫旁。法新社
日本石川縣能登地方1日接連發生地震，日本氣象廳原本對能登地區發布海嘯高度3公尺以上的「大海嘯警報」，於晚間8時30分降級為1公尺到3公尺間的「海嘯警報」。圖為人們撤離到石川縣輪島市的一條街道上，人們站在人行道的大裂縫旁。法新社

日本北陸地方的石川縣1日下午發生震度7、規模7.6的極淺地震，氣象廳隨後也對石川縣、山形縣、新潟縣、富山縣、福井縣、北陸與兵庫縣北部發布海嘯警報，海嘯高度預估達3公尺。對此，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」直言，千萬不要小看海嘯，即便只有1公尺這樣看似無危險性的高度，若直接沖到身上，致死率也是幾乎100%！

魚漿夫婦在臉書發文表示，之前聽到有人說1公尺的海嘯沒什麼，但再次強調「海嘯其實是厚實的水牆，並不是波浪」，最近大家很緊張的就是日本部分沿海地帶的海嘯警報，但其實不像波浪那麼簡單。常常看到影視節目中的海嘯，其形象大多是滔天巨浪，就是一個非常大的波浪打過來，足以讓人六神無主，但其實海嘯不是一個波，而是一塊厚實的水牆，綿延的距離可是長達數十公里到百公里。

魚漿夫婦指出，可別覺得1公尺好像快到腰部的海嘯沒什麼危險性，其實若直接沖到身上，「致死率可是幾乎百分之百呢」！至於為什麼這麼危險？其實是因為海嘯的海水中含有許多沖刷過來的物質，這些物質在流經人體的時候會造成傷害，就很像台灣的土石流，所以千萬不能輕忽。

針對這起強震，根據日本總務省消防廳和媒體蒐集數據，石川縣、富山縣、福井縣、兵庫縣、新潟縣、大阪府、岐阜縣等地，共計至少50人受傷。而日本氣象廳在今天上午10點也解除對日本海沿岸地區發出的「海嘯注意報」，首相岸田文雄召開記者會，宣布把救援受災者作為首要任務，並承諾將責成相關部會對災民提供物資等必要協助。

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