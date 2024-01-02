日本石川強震…海嘯衝向新潟縣 0.4公尺浪衝上路面撞擊汽車

日本石川縣能登地區2024年1月1日下午發生規模7.6淺層地震，不單全國多地有震感，多區更觀測到海嘯，最高為1.2米以上。衝向新潟縣的海嘯為最高0.4米，監視器畫面顯示大浪「逆流」沿著河川湧上路面，並衝向路上的汽車。

根據氣象廳數據，新潟縣迎來的首波海嘯在1日下午4時31分左右抵達，然後在4時36分迎來最高高度，為0.4米。

網上流傳的影片顯示，地震引發的海嘯使新潟縣上越市關川出現大浪，據上傳者指，影片是攝於JR直江津站附近。

另有監視器畫面顯示，大浪湧上路面，並衝向路上的汽車。

WATCH: Tsunami wave hit a car in Niigata Prefecture of Japan pic.twitter.com/iZEPbzJnp6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) 2024年1月1日

氣象廳指，石川縣能登輪島港迎來的海嘯最大，高度為1.2米以上。

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文章授權轉載自《香港01》