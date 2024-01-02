聽新聞
test
0:00 / 0:00
我17團旅客均安 新潟航班昨取消
日本石川縣能登地區昨發生芮氏規模七點六地震，日本氣象廳更發布海嘯警報，台灣虎航昨緊急取消桃園─新潟的航班；而長榮航空、中華航空、星宇航空與台灣虎航都表示今日班機時程正常。交通部觀光署表示，截至昨晚九時，未收到通報有台灣旅遊團受困，雖有十七團旅客在當地或行程受影響，全員均安。
交通部觀光署表示，截至昨晚九時，經洽外交部台北駐大阪經濟文化辦事處了解，未有國人因地震傷亡情事；經聯絡相關公會，未有旅遊團受地震災情受困，觀光署亦未收到旅行社通報緊急事故。觀光署表示，將持續關注後續本次地震影響情形，也請業者應注意行程安排，避免至受影響區域。
台灣虎航表示，因新潟機場目前作業持續暫停，且當地持續有餘震發生，配合當地指引調整航班，昨日桃園─新潟來回航班取消，但已協助旅客到鄰近航點搭機返國；今天因桃園─新潟無航班，虎航於日本各航點班機均正常。
中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽說，截至昨晚八時，未收到台灣旅遊團受困通知。燦星旅遊表示，共有四團旅客受影響，其中一日出發兩團，因原機折返，不受影響，至於原訂一日回程的兩團旅客滯留當地，入住原出發的旅客飯店，全員平安。雄獅旅遊和可樂旅遊的團客皆平安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言