我17團旅客均安 新潟航班昨取消

日本石川縣能登地區昨發生芮氏規模七點六地震，日本氣象廳更發布海嘯警報，台灣虎航昨緊急取消桃園─新潟的航班；而長榮航空、中華航空、星宇航空與台灣虎航都表示今日班機時程正常。交通部觀光署表示，截至昨晚九時，未收到通報有台灣旅遊團受困，雖有十七團旅客在當地或行程受影響，全員均安。

交通部觀光署表示，截至昨晚九時，經洽外交部台北駐大阪經濟文化辦事處了解，未有國人因地震傷亡情事；經聯絡相關公會，未有旅遊團受地震災情受困，觀光署亦未收到旅行社通報緊急事故。觀光署表示，將持續關注後續本次地震影響情形，也請業者應注意行程安排，避免至受影響區域。

台灣虎航表示，因新潟機場目前作業持續暫停，且當地持續有餘震發生，配合當地指引調整航班，昨日桃園─新潟來回航班取消，但已協助旅客到鄰近航點搭機返國；今天因桃園─新潟無航班，虎航於日本各航點班機均正常。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽說，截至昨晚八時，未收到台灣旅遊團受困通知。燦星旅遊表示，共有四團旅客受影響，其中一日出發兩團，因原機折返，不受影響，至於原訂一日回程的兩團旅客滯留當地，入住原出發的旅客飯店，全員平安。雄獅旅遊和可樂旅遊的團客皆平安。