日本強震 牽動村田東芝

就在大家還沉浸在迎接新年的歡樂時，日本北陸地方的石川縣1日下午約4時10分，發生震度7、規模7.6的極淺地震，震源位於石川縣能登地方，是能登地方自1885年有紀錄以來最大地震。在當地有設廠的村田和東芝等公司，目前表示相關影響還在確認中。

這起強震後，日本氣象廳對石川縣、山形縣、新潟縣、富山縣、福井縣、北陸與兵庫縣北部發布海嘯警報，警告民眾趕往高處等安全場所避難，該廳並正式將之命名為「令和六年（2024年）能登半島地震」。

這次地震對半導體供應鏈、汽車電子相關影響，還需進一步確認。全球第一大MLCC製造商村田，旗下的金澤村田製作所位於石川縣。業界指出，震央不在村田的主要廠區，對MLCC供需應無影響。

另外，東芝、Panasonic、日本顯示器、以及去年才10月上市的晶片設備製造商國際電氣（Kokusai Electric），截稿前也都表示仍在確認地震的影響。

災區隨處可見路面斷裂、建築物倒塌、家戶停電，新幹線與客機紛紛停駛不在話下，所幸日本原子力規制委員會表示，尚未傳出強震引發的海嘯衝入震區內核電廠。

媒體報導，當地有監視器畫面拍到地震時的劇烈搖晃、街道上塵土飛揚。至於關東地區雖距離震央較遠，卻也出現明顯搖晃。根據現場畫面，地震當時許多在東京迪士尼樂園的遊客原地蹲坐、保持警戒，不任意走動。

另據共同社報導，本日強震發生後，東日本鐵路公司（JR東日本）停駛了東北、上越、北陸等各條新幹線，多數路段稍晚已恢復行駛，但上越和北陸新幹線仍有部分路段將停駛到至少2日中午。