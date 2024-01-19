蔣萬安：高端合約多處塗黑 白色巨塔一片黑

高端合約公開，爭議卻未落幕，衛福部持續向台北市長蔣萬安開火，要求蔣道歉，次長王必勝昨又批蔣「缺乏未來國家領導人的格局」。蔣萬安昨指出，他當立委時看到資料重要內容全部塗黑，當時感覺「白色巨塔怎麼一片漆黑」，民進黨將監督政府的立委當賊看，盼新國會能強化調查職權，好好調查。

衛福部次長王必勝日前在臉書嗆蔣萬安在高端政治提款機提最多，要求蔣對造謠道歉。蔣萬安說，應該說明清楚的，卻要求別人說明清楚；真正應該要道歉的，卻要求別人道歉。蔣也說，現在關鍵是公信力，人民對政府在這件事已經失去信任，中央應該好好出來面對，說明清楚。

蔣萬安說，立委當時看到的高端資料，重要內容全部塗黑，不只他，民眾黨立委賴香伶當時也看過兩次，還說「六行字中有三行半被塗黑」，甚至立委要去看資料，出入時間都要登記、不准帶手機。審計部在二○二二年八月時，白紙黑字回覆立法院的文件上，明確寫民國一百四十年二月廿五日才解密，衛福部的說法不攻自破。

蔣萬安說，希望新國會能在相關完整配套下，強化職權調查，不僅針對高端疫苗，還有過去八年民眾關心的議題，都要接受國會檢驗，全面揭露。

前立委郭正亮日前也指出，一般來說，交貨後要驗貨、品管，不通過或沒有宣稱的預防效果，買方可以要求賠償；但高端契約完全沒有相關要求，認為新科立委應要對緊急使用授權、定價等追究，召開秘密會議審查。

衛福部食藥署副署長王德原表示，食藥署共受理高端公司申請四十五批、五六六萬四七四三劑新冠疫苗檢驗封緘案，每批疫苗在派員赴倉儲現場查核取樣後，皆送回國家實驗室進行外觀、鑑別、PH值、鋁含量、無菌試驗等十一項檢驗，檢驗與審查皆合格，才核發封緘證明書放行封緘。