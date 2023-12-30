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校園安全破口 藍點名范雲施壓

聯合報／ 記者屈彥辰王寓中陳俊智／連線報導
民進黨立委范雲。圖／本報系資料照
民進黨立委范雲。圖／本報系資料照

新北市發生國中生遭割頸而亡引社會憤慨，相關人等的社群帳號被肉搜出來，網友湧入灌爆。民進黨總統候選人賴清德在政見發表會表示要強化落實「社會安全網二．○」，廢死聯盟亦出面稱「以暴不能制暴」。國民黨總統候選人侯友宜昨表示，他反對廢死，這是他不變的態度；國民黨主席朱立倫也說，社會安全網破洞百出，民進黨即校園安全破口。

此外，朱立倫與國民黨立委游毓蘭也都點名范雲。游毓蘭批評，蔡政府執政八年出現此案件，不是只有罪魁禍首教育部，還有助攻執政黨的立委，民進黨立委范雲一月曾開記者會，要求教育部追究，國教署並立即專案查處，禁止學校打開行李讓教官檢查，教育部不合理的規定及范雲不理性的施壓，讓校園安全破口愈破愈大，最終造成憾事。

對於藍營的批評，范雲表示，她是要求教官不該違反教育部規定，進行「無差別」任意地搜查全校畢業旅行的行李，絕非主張不能依照教育部既有規定，針對涉嫌犯罪或攜帶違禁品的學生「搜書包」。且許多藍營政治人物宣稱現行規定不能搜查書包，但教育部從未有不能搜查書包的規定。

范雲表示，朱立倫與國民黨總統候選人侯友宜不要再為了選舉嗜血惡毒，利用孩子悲劇抹黑，應正視高風險學生的特殊需求，無法在校園中獲得協助的事實，中央和地方一起攜手補足。

對此悲劇，行政院長陳建仁昨表示「沒有一個生命應該這樣被消失」，政府已有所行動，希望能建構一個很好的社會安全網，接住每一個有需要的孩子。

國中生 割喉案 范雲 教育部 廢死 書包

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