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國三少年遭刀割頸！目擊學生嚇壞「哭到放學」 家長帶去收驚

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市某高中附設國中部發生割頸案，震驚全台。圖／取自ingimage
新北市某高中附設國中部發生割頸案，震驚全台。圖／取自ingimage

新北市某高中附設國中部昨（25）日發生一起校園行刺事件，國三的郭姓與楊姓男同學在爭執中，郭姓同學竟亮出彈簧刀攻擊對方的頸部和胸部，導致楊姓同學血流不止，失去生命跡象，目前在醫院救治。案件引發社會譁然，其中有網友透露，有其他學生目擊此事，一路哭到放學，被家長帶去收驚。

這起校園行刺事件造成楊生重傷，行兇的郭姓少年與唆使的林姓女學生依殺人未遂罪嫌送辦，少年法庭裁定郭生收容、林生責付家人帶回。事件引起全台網友在Dcard討論，其中有留言表示，「本人教的補習班學生目睹全程（因為同班），聽其他同學說他從事發後開始哭，一路哭到放學回家，家長帶去收驚了…」對此，其他人也紛紛回應，「大人都承受不住了何況青少年，這很可能會變成一輩子的陰影」、「那場面一定很驚悚」、「學校應該會安排輔導吧，希望傷者跟其他無辜小朋友可以平安康復」。

有網友分享學生目擊驚悚場面。圖擷自Dcard
有網友分享學生目擊驚悚場面。圖擷自Dcard

另外，自稱楊生阿姨的網友表示，對方是他從小抱到大的孩子，不敢想像好好上學的人已經不見了，而且殺人的還是同校的同學，「這就是蔡英文執政的社會安全網，老師有跟我們透露這個學生之前跟女生已經是校內的頭痛份子，他們都是宮廟出來的，而且這個男的之前圍毆同學被送少年法庭還有涉嫌性犯罪在調查中，就算未成年犯案他們未來都沒有前科註記，真的超不公平」，她也說外甥缺氧過久，醫師也說裝葉克膜未來也等於是植物人了，「我們已經做好準備了」。

國中生 割喉案

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