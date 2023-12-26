國小3惡霸「帶彈簧刀上學」 醫師憶：脖子套繩當畜生拉、揍肚子到吐…曝霸凌者現況

新北市某高中附設國中部昨天中午發生一起濺血衝突，一名國三男學生為替同班女同學出氣，持彈簧刀刺傷別班男同學，被刺傷的男同學頸部、胸部大量失血一度失去生命跡象，經送醫急救裝上葉克膜及緊急手術後救回一命。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰表示，自己國小時期曾被班上同學用繩子套住脖子用力拉扯，還被揍肚子到吐，令人不勝唏噓。

昨天中午新北市某中學發生校園濺血事件，蘇一峰在臉書發文回憶，國小時期班上有三個同學平常都帶彈簧刀上學。他說自己小時候也曾經被霸凌，被那些帶彈簧刀上學的同學用繩子套住脖子，並且當成畜生用力拉，也被用力揍肚子到嘔吐。

蘇一峰說，所幸升上國中後，念的是台南升學的學校，每天都要通車去上學，就沒有再遇到這樣的事情。他在留言處寫道，不得不說有時候課業壓力可以減少這種校園霸王，因為校園霸王不會去升學主義的學校自討沒趣。他也透露，如今三位霸凌者都長大成人，全都留在故鄉當地發展。

貼文一出不少網友替蘇一峰捏了一把冷汗，「以前的年代霸凌不會比現在少，小弟國中也被霸凌過，其實一直多少有陰影存在」、「小孩子真的拿捏不好玩笑的標準，所以人家說『拳怕少壯』是有道理的」、「所以孟母要三遷」、「有能力分班真的比較不會發生霸凌」、「能力分班、素質好的明星學校之存在，讓家長擠破頭不是沒道理的」、「我以前的英文老師說，他坐客運回到家鄉的時候，看到客運站上面貼著十大通緝要犯的照片，發現上面有三個是他同班同學」。