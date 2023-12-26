與同儕口角 國三生遭割頸命危

新北市某中學昨天中午發生割頸案，一名國三男學生遭別班男同學持刀攻擊，胸口、頸部多處刀傷與穿刺傷，大量失血當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，家屬漏夜在醫院焦急守候，盼能有好消息。行凶男學生被帶回警局，將依殺人未遂罪嫌移送新北少年法庭。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，人體只要流失四分之一血量就會休克、三分之一就會昏迷，旁人能做的是盡最大力氣加壓止血，並協助送醫；以體重六十公斤成人、全身血量約四千毫升計算，流失一千毫升血液就可能休克、一千三百毫升就會昏迷。

李建璋指出，頸部割傷深度達一至二公分，就會危及頸動脈，割傷後三至五分鐘，就會流失五百至一千毫升血液，若未及時止血恐在五分鐘內喪命。

據了解，該校國中部三年級一名女學生，昨天中午用餐時間到其他班級要找閨密聊天，但閨密不在教室，她被該班一名男學生斥責，要求出去。女學生生氣甩門回班上找一名男同學助陣，二人折返，和被害人在走廊爆發衝突，行凶男同學涉掏出彈簧刀朝被害人胸口猛刺，雙方扭打時被害人身上多處切割傷，其中頸部被劃中一刀，大量鮮血噴濺，倒臥血泊失去意識。

當時班上老師在教室內，發現已來不及阻止，消防員到場時受傷男學生已大量失血無呼吸心跳，緊急送醫裝上葉克膜，送往手術室開刀，仍在搶救中。據了解受傷學生父母趕到醫院，焦急在手術室外等候。院方考量家屬立場，無法透露被害人傷勢細節。

校方表示，雙方皆是國三學生，不同班也不認識，在校表現皆正常。目前傷者仍在搶救並與死神拔河，盼各界能為孩子集氣。新北市教育局說，校方第一時間完成通報，也啟動輔導措施。