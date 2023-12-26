快訊

涉違選罷法 屏縣議長周典論收押禁見、周孟蓉50萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與同儕口角 國三生遭割頸命危

聯合報／ 記者黃子騰劉懿萱葉德正賴昀岫／連線報導
新北市某市立高中國中部3年級學生為細故起衝突，竟持刀傷害對方，受害學生命危。記者黃子騰／攝影
新北市某市立高中國中部3年級學生為細故起衝突，竟持刀傷害對方，受害學生命危。記者黃子騰／攝影

新北市某中學昨天中午發生割頸案，一名國三男學生遭別班男同學持刀攻擊，胸口、頸部多處刀傷與穿刺傷，大量失血當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，家屬漏夜在醫院焦急守候，盼能有好消息。行凶男學生被帶回警局，將依殺人未遂罪嫌移送新北少年法庭。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，人體只要流失四分之一血量就會休克、三分之一就會昏迷，旁人能做的是盡最大力氣加壓止血，並協助送醫；以體重六十公斤成人、全身血量約四千毫升計算，流失一千毫升血液就可能休克、一千三百毫升就會昏迷。

李建璋指出，頸部割傷深度達一至二公分，就會危及頸動脈，割傷後三至五分鐘，就會流失五百至一千毫升血液，若未及時止血恐在五分鐘內喪命。

據了解，該校國中部三年級一名女學生，昨天中午用餐時間到其他班級要找閨密聊天，但閨密不在教室，她被該班一名男學生斥責，要求出去。女學生生氣甩門回班上找一名男同學助陣，二人折返，和被害人在走廊爆發衝突，行凶男同學涉掏出彈簧刀朝被害人胸口猛刺，雙方扭打時被害人身上多處切割傷，其中頸部被劃中一刀，大量鮮血噴濺，倒臥血泊失去意識。

當時班上老師在教室內，發現已來不及阻止，消防員到場時受傷男學生已大量失血無呼吸心跳，緊急送醫裝上葉克膜，送往手術室開刀，仍在搶救中。據了解受傷學生父母趕到醫院，焦急在手術室外等候。院方考量家屬立場，無法透露被害人傷勢細節。

校方表示，雙方皆是國三學生，不同班也不認識，在校表現皆正常。目前傷者仍在搶救並與死神拔河，盼各界能為孩子集氣。新北市教育局說，校方第一時間完成通報，也啟動輔導措施。

國中生 割喉案 葉克膜

延伸閱讀

救回一命！遭同學持摺疊刀猛刺胸頸 國中校園濺血原因曝光

影／國中生割頸衝突 校方：無冤無仇偶發事件、請為傷者集氣

新北男國中生遭美工刀割頸命危 台大醫提醒先做一件事

新北高中校園傳濺血事件 男學生美工刀劃傷同學頸部

相關新聞

與同儕口角 國三生遭割頸命危

新北市某中學昨天中午發生割頸案，一名國三男學生遭別班男同學持刀攻擊，胸口、頸部多處刀傷與穿刺傷，大量失血當場失去呼吸心跳...

專家：教處理情緒 防校園暴力

新北市發生校園學生衝突遭割頸，北大犯罪研究所副教授林育聖說，當前教育缺乏教導孩子處理情緒，大眾要求犯錯者付出代價若過於嚴...

國中生割頸衝突 犯罪研究學者：當前教育沒教情緒處理

新北市某高中國中部今發生濺血衝突，一名9年級學生因細故遭同年級學生持美工刀攻擊，受害者頸部割傷大量失血，目前正在亞東醫院...

同學目擊新北國中生遭割頸 專家：須留意三大壓力症狀

新北市有名9年級男學生，今天和他班學生發生爭執，遭對方持刀劃傷頸部。精神科醫師提醒，事件相關學生，往後是否產生創傷後...

救回一命！遭同學持摺疊刀猛刺胸頸 國中校園濺血原因曝光

新北市一間國中今天中午發生凶殺案。3年級的15歲A男因不滿別班女學生進入班上找人而出言斥責，該名女學生竟找來自己班...

新北國中生遭美工刀刺頸命危 專家曝：校園暴力樣態比早期更多元

新北市某國中因學生走廊發生口角，其中一生拿美工刀對另一人頸部攻擊，導致另一生傷重命危，目前仍在與死神拔河，專家表示，從台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。